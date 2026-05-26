여수광양항만공사, 호르무즈 사태 속 중동 수출입 물류 공급망 지원 강화나서

신규 노선 정보 카드 뉴스 형식으로 배포

이미지 확대 여수광양항만공사가 제작해 배포한 카드 뉴스

세줄 요약 호르무즈 사태 장기화에 따른 중동 물류 지원 강화

MSC·머스크 노선 개편으로 광양항 연계 확대

카드뉴스 배포와 선복 확대 협의로 공급망 안정화

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여수광양항만공사가 호르무즈 사태 장기화로 중동 지역 수출입 물류에 어려움을 겪고 있는 지역 화주와 포워더를 위해 정기선 확보를 통한 물류 공급망 안정화 지원에 나섰다.26일 공사에 따르면 세계 1위 선사 MSC ‘알바트로스’ 서비스의 기항지에 사우디아라비아와 요르단 등 중동·홍해 지역 항만이 추가됐다. 광양항 중동 연계 서비스도 기존 머스크의 AE15 노선 1개에서 2개 서비스로 확대됐다.이에 공사는 화주와 포워더가 개편된 항로 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 신규 노선 정보를 카드 뉴스 형식으로 제작해 배포했다. 정보 접근성을 높여 수출입 화물 선적에 차질을 겪던 기업들이 새로운 물류 경로를 신속히 확보하도록 돕기 위한 조치다.또 공사는 글로벌 선사 머스크 아시아 본부와의 전략적 협의를 통해 중동 노선(AE15) 선복 확대를 추진했다. 특히 머스크는 기존 광양항에 투입하던 1만 2000TEU급 선박을 1만 8000TEU급 선박으로 상향 조정할 예정이어서 중동 수출 화물 처리 능력이 한층 강화될 전망이다. 이는 중동 지역 수출에 어려움을 겪는 지역 기업들에게 실질적인 물류 지원책이 될 것으로 기대된다.최관호 여수광양항만공사 사장은 “중동 사태로 물류 불확실성이 커진 상황에서 무역 수출입 경로를 확보할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 글로벌 선사와 긴밀히 협력해 탄력적인 항만 운영과 정확한 정보 제공으로 국가 공급망 안정에 기여하겠다”고 밝혔다.광양 최종필 기자