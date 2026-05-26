김영록 지사, 신세계그룹 대국민 사과 ‘맹탕 회견’ 비난

입장문 통해 ‘면피성 사과·얄팍한 책임 회피 일관’ 지적

이미지 확대 김영록 전남지사.

세줄 요약 정용진 회장 사과, 진정성 없는 맹탕 회견 비판

책임 회피성 해명과 조사 결과 불신 표명

5·18 역사 왜곡 논란, 제대로 사과 촉구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김영록 전남지사가 정용진 신세계그룹 회장의 ‘5·18 탱크데이’ 관련 대국민 사과에 대해 “일말의 진정성도 찾아볼 수 없는 맹탕 회견”이라며 강력히 비판하고 나섰다.김 지사는 26일 공식 입장문을 통해 “정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과에 참담함을 금할 길이 없다”며 “정 회장은 ‘모든 책임은 본인에게 있다’고 사과하면서, 경영진은 조사 결과 ‘고의성을 가지고 해당 마케팅을 기획한 사실을 입증할 명확한 증거를 찾지 못했다’는 면피성 사과와 얄팍한 책임 회피로 일관했다”고 지적했다.그는 신세계 경영진이 발표한 조사 결과에 대해서도 강한 불신을 드러냈다.이어 “대표이사까지 4단계 결재 과정 동안 누구도 문제를 인지하지 못했고, 직원 일부가 휴대폰 제출을 거부해 고의성을 입증하지 못했다는 해명은 말이 안 되는 소리”라고 반박했다.특히 “사과문 내용 중에 ‘각자의 생각은 다를 수 있다’는 표현은 귀를 의심케 했다”며 “5·18민주화운동은 이미 역사적 법적 판단이 끝난 사안이고 쿠데타와 국가 폭력은 용서받지 못할 범죄며 이에 맞선 시민 항거는 대한민국 민주주의의 당당한 뿌리가 됐다”고 강조했다.김 지사는 “악어의 눈물에 속아 넘어갈 국민은 더 이상 없다”며 “비뚤어진 역사관부터 바로 세우고 오월 영령 앞에 제대로 사과하라”고 촉구했다.그러면서 “역사를 조롱한 기업에 베풀 관용이 국민에게 이제 더 이상 남아 있지 않다는 것을 똑똑히 명심하길 바란다”고 경고했다.무안 류지홍 기자