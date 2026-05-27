담양군, 생활문화 축제 ‘월;담’ 호응 얻어…6월 7일까지

담양 다미담예술구, 생활문화축제 ‘월;담’…6월 7일까지

장터·공연 등 프로그램 풍성…지역 대표 문화 축제 안착

이미지 확대 전남 담양군의 ‘2026 생활문화축제 <월;담>’이 지난 16일 개막 이후 지역주민과 관광객들의 호응을 얻고 있다.(담양군 제공)

세줄 요약 개막 이후 주민·관광객 참여 속 호응

뮤지컬·전시·버스킹 등 다채로운 구성

줍줍마켓·반값마켓·무비나잇 인기

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전남 담양군문화재단이 주관하는 ‘2026 생활문화축제 <월;담>’이 지난 16일 개막 이후 지역 주민과 관광객들의 적극적인 참여 속에 호응을 얻고 있다.‘월담개화(月潭開花) : 일상에 스며, 피어나는 문화’를 주제로 하는 이번 축제는 일상 속 생활문화를 매개로 소통과 교류에 초점을 맞췄다. 뮤지컬 개막쇼를 시작으로 토크쇼와 전시, 버스킹 공연 등 다채로운 프로그램을 선보였다.특히 행사 기간 운영하는 ‘줍줍마켓’은 다양한 문화 체험과 수공예품, 먹거리를 한자리에서 만나는 기회를 제공하며, 매주 오후 4시에 열리는 ‘반값마켓’에서는 담양의 신선한 농·특산물을 파격적인 가격에 선보여 방문객들의 큰 인기를 끌고 있다.아울러 지역 예술 동아리의 무대 및 다채로운 버스킹 공연이 어우러지는 ‘무드살롱’, 다미담예술구 상인들의 진솔한 이야기를 듣는 ‘담장토크’를 진행해 풍성한 볼거리를 제공하는 한편, 주말 저녁에는 야외에서 흑백영화와 맥주를 함께 즐기는 ‘무비나잇’을 운영해 낭만적인 밤을 선사한다.재단 관계자는 “더운 날씨에도 불구하고 많은 분이 다미담예술구를 찾아 즐거운 추억을 만들고 계신다”며 “남은 일정도 풍성하고 안전하게 운영해 방문객들이 기분 좋은 경험을 안고 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.임형주 기자