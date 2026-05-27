전남종자관리소, 풍년 기원 첫 모내기 행사 개최

새청무 등 벼 5품종·보리 4품종·밀 2품종 20만톤 생산·농가 공급

이미지 확대 전라남도종자관리소가 지난 26일 ‘풍년 농사 기원제 및 첫 모내기 행사’를 개최하고 있다.

세줄 요약 나주 반남면 들녘서 풍년 기원제와 첫 모내기 행사 개최

전통 제례와 합동 분향·헌작으로 풍년과 안전 영농 기원

새청무 육묘판 이앙, 본격적인 한 해 농사 시작 알림

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전라남도종자관리소는 한 해 풍년과 안전 영농을 기원하기 위해 나주 반남면 들녘에서 ‘풍년 농사 기원제 및 첫 모내기 행사’를 지난 26일 개최했다.이날 풍년 농사 기원제는 전통 제례 의식에 따라 분향, 강신, 참신, 초헌, 축문, 아헌, 종헌, 사신, 망요례 순으로 진행됐다.참석자들은 합동 분향과 헌작을 통해 전남 농업의 풍년과 종자관리소의 안정적 우량종자 생산을 기원했다.이어 종자관리소가 한달여 동안 정성껏 키운 ‘새청무’ 벼 육묘판을 이앙기에 싣고 첫 모내기를 실시하며 본격적인 한 해 농사 시작을 알렸다.올해 종자관리소는 30만 평의 농지에서 새청무·백옥찰·조명1호·영호진미·바로미4 등 벼 5품종과 선풍·풍산나물 등 콩 2품종, 새쌀·흰찰쌀·누리찰·호품 등 보리 4품종, 새금강·백강 등 밀 2품종의 20만 톤 규모 종자를 생산한다.생산한 종자는 국립종자원 전남지원과 시군농업기술센터를 통해 전남 농가에 공급할 예정이다.김재천 전남도종자관리소장은 “기후변화에 따른 고온, 집중호우 등 어려운 재배 여건이 지속되고 있지만 사명감을 가지고 철저한 포장 관리와 품질 검사를 통해 고품질 우량종자를 생산하겠다”고 밝혔다.유덕규 국장은 “농사의 시작은 좋은 종자에서 비롯된다”며 “전남 농업의 경쟁력 강화를 위해 우량종자의 안정적인 생산·공급 기반을 더욱 튼튼히 해달라”고 당부했다.무안 류지홍 기자