메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

전남도, 전세사기 예방 ‘안전 계약 컨설팅’ 운영

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-05-28 10:41
입력 2026-05-28 10:41

예비 임차인 대상 권리관계 분석·계약서 검토 등 무료 상담

이미지 확대
전라남도전세사기피해자지원센터가 예비 임차인의 전세사기 피해를 예방하기 위해 무료 상담을 하고 있다.
전라남도전세사기피해자지원센터가 예비 임차인의 전세사기 피해를 예방하기 위해 무료 상담을 하고 있다.


전라남도 전세사기피해자지원센터가 예비 임차인의 전세사기 피해를 예방하기 위해 28일부터 안전 계약 컨설팅을 운영한다.

전남도와 국토교통부, 주택도시보증공사(HUG), 한국공인중개사협회가 참여하는 이 사업은 ‘전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법’ 개정으로 전세피해자지원센터가 임대차계약 전 상담을 수행할 수 있게 됨에 따라, 기존 사후 피해자 지원에서 계약 전 사전 예방까지 기능을 확대한 것이다.

센터는 전·월세 계약을 앞둔 예비 임차인이 계약 전에 위험 요소를 확인하도록 돕고, 임대차 목적물의 권리관계 분석, 계약서 검토, 계약 시 유의 사항 안내 등을 무료로 제공한다.

상담은 유선 예약 후 센터를 방문하는 방식으로 진행되며, 운영 시간은 매주 수요일부터 금요일 오전 10시부터 오후 5시까지다.



전세피해 지원 및 안전계약 컨설팅에 대한 자세한 사항은 전남도 전세피해자지원센터(061-286-7972~3)로 문의하면 된다.

무안 류지홍 기자
세줄 요약
  • 전남도, 전세사기 예방 안전 계약 컨설팅 운영
  • 계약 전 권리관계 분석·계약서 검토 무료 제공
  • 유선 예약 후 센터 방문, 수~금 상담 진행
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
전남도 전세사기피해자지원센터의 새로운 컨설팅 기능은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기