완도수목원 산림박물관, 지역 자생식물 특별전 개최

6월 2일부터 ‘꽃, 잎, 순간’ 특별전…술꽃나무 등 표본 30점

이미지 확대 완도수목원 산림박물관 특별전 포스터.

세줄 요약 지역 자생식물 표본 특별전 개최

완도술꽃나무 등 30점 전시 구성

보존화로 순간적 아름다움 기록

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전남 완도수목원 산림박물관이 수목원에서 자생하는 식물을 중심으로 제작한 표본 전시인 특별전 ‘꽃, 잎, 순간’을 6월 2일부터 7월 12일까지 개최한다.이번 전시는 완도술꽃나무를 비롯해 완도 지역에서 볼 수 있는 자생식물 중 총 30점의 표본을 통해 지역 생태계의 특수성과 식물 다양성의 가치를 선보일 예정이다.특히 이번 전시는 식물의 순간적인 아름다움을 보존화로 기록했다는 점에서 의미가 있다.꽃의 색채와 잎의 결, 줄기의 형태 등을 보존해 관람객이 식물의 세부 특징과 자연의 아름다움을 더욱 자세히 관찰하도록 구성했다.안병석 완도수목원장은 “이번 특별전이 일상에서 쉽게 지나쳤던 작은 식물을 다시 바라보는 계기가 되길 바란다”며 “지역 자생식물의 가치를 알리도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자