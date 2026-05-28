중랑구, 사가정역세권 ‘최고 40층’ 주거단지 탈바꿈

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면목동 572-1번지 일대, 2037가구 규모

장기전세주택 567가구에 ‘미리내집’도

이미지 확대 서울 중랑구 면목동 ‘사가정역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업’ 조감도.

중랑구 제공

세줄 요약 사가정역세권 정비구역 지정, 40층 대단지 추진

총 2037가구 공급, 장기전세·임대주택 포함

미리내집·공원 조성, 보행 환경 개선 계획

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서울 중랑구 면목동 일대가 최고 40층, 총 2037가구에 달하는 대규모 주거단지로 탈바꿈한다. 신혼부부를 위한 ‘미리내집’이 함께 들어서며 보도를 넓히고 공원을 조성하는 등 보행 환경도 개선할 예정이다.중랑구는 ‘사가정역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업’ 정비구역 지정 및 정비계획 결정안이 지난 20일 서울시 제8차 도시계획위원회 심의를 거쳐 수정 가결됐다고 28일 밝혔다.면목동 572-1번지 일대는 지하철 7호선 사가정역 인근에 위치해 강남권 접근성이 높고, 동부간선도로와도 가깝다. 이번 심의 통과에 따라 6만 9712.7㎡ 면적이 정비구역으로 신규 지정된다. 이 중 3개 획지 5만 4437.6㎡에는 지하 4층~지상 최고 40층, 16개 동, 총 2037가구 규모의 공동주택이 조성될 예정이다.공급 가구에는 장기전세주택 567가구와 재개발 임대주택 137가구가 포함된다. 장기전세주택의 50%는 신혼부부를 위한 ‘미리내집’으로 공급된다.또 기존 까치어린이공원과 연계해 약 7123.8㎡ 규모의 공원을 새롭게 조성하고 사가정역과 인접한 남측 가로변에는 근린생활시설을 배치한다. 대상지의 남북 방향을 지나는 사가정로49길은 기존 8m에서 10m로 확장한다.구 관계자는 “양질의 주택 공급과 함께 주민들이 체감할 수 있는 주거 환경 개선이 이뤄질 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.한편 중랑구에는 27개 지역에서 국토교통부·서울시 주택개발사업 후보지로 선정된 사업을 추진하고 있다. 유형별로는 재개발·재건축 9곳, 도심 공공주택 복합사업 5곳, 모아타운 사업 13곳이다.유규상 기자