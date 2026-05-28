구례군·광양시, 3년 연속 고향사랑기부금 상호 기부

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공무원들의 참여로 각 지자체에 860만원씩 기부

상호협력의 수범사례로 손꼽혀

이미지 확대 구례군청 청사 전경

세줄 요약 구례군·광양시, 3년 연속 상호기부 추진

공직자 86명씩 참여, 각 860만원 기탁

지역 상생 협력과 우호 증진 평가

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전남 구례군이 28일 광양시와 3년 연속 고향사랑기부제 상호기부를 추진하며 지역 상생 발전과 협력을 강화하고 있다.이번 기부에는 구례군과 광양시 소속 공직자 각 86명씩 참여해 양 지자체에 각각 860만원씩 기탁했다.두 지자체는 2024년부터 상호기부를 이어오고 있다. 특히 소속 공직자를 비롯해 유관기관 및 사회단체 등 다양한 분야에서의 활발한 참여로 지자체 간 상호기부의 수범 사례로 평가받는다.군 관계자는 “3년 연속 상호기부에 참여해 주신 지자체 소속 공직자들께 감사드린다”며 “앞으로도 지속적인 교류를 통해 지역 간 우호를 더욱 증진하겠다”고 밝혔다.한편 구례군은 기부자의 만족도를 높이기 위해 답례품 추가 선정을 추진하고 있다. 군은 제도 활성화를 위해 각종 행사 시 현장 홍보 부스 운영 등 적극적인 홍보 활동에 나설 예정이다.구례 최종필 기자