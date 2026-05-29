“고장난 우산 버리지 마세요” 송파구 찾아가는 우산수리센터 호응

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각 동 주민센터에서 1인당 2개씩 무료 수리

이미지 확대 서울 송파1동 주민센터에 마련된 ‘찾아가는 우산수리센터’에서 한 주민이 우산을 수리하고 있다.

송파구 제공

세줄 요약 동 주민센터 순회 우산수리센터 운영 확대

고장난 우산·양산 무료 수리로 호응 증가

재사용 문화 확산과 생활밀착 행정 평가

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서울 송파구는 고장난 우산과 양산을 가까운 동 주민센터에서 수리해주는 ‘찾아가는 우산수리센터’가 주민의 높은 호응을 얻고 있다고 29일 밝혔다.이 사업은 우산은 생활필수품이지만 고장날 경우 가정에서 직접 수리하기 어려워 작은 고장에도 쉽게 버려지는 경우가 많아 시작됐다. 2018년 시작해 운영 초기인 2019년 5059건이던 이용 실적은 지난해 7505건까지 증가하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 최근 고물가 속에서 고장 난 물건을 고쳐 쓰는 소비문화가 다시 주목받으면서 우산수리센터 이용은 계속 증가 추세다. 올해 본격적인 장마철이 시작되기 전인 3월부터 총 1054명이 센터를 찾았으며, 수리 건수는 1605건이다.센터 운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 4시까지이며 접수는 오후 3시 30분까지 가능하다. 1인당 최대 우산 2개까지 수리할 수 있다. 수리비는 무료이나 부품 등 재료비는 본인 부담이다. 단, 고가의 수입 양산이나 부품 수급이 어려운 우산, 골프용 우산 등은 수리가 불가능하다.동별 운영 일정은 송파소식지와 송파구청 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있으며 자세한 사항은 송파구청 자치행정과 또는 각 동 주민센터로 문의하면 된다.구 관계자는 “한 번 이용한 주민들이 다시 찾을 정도로 만족도가 높은 서비스”라며 “앞으로도 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 행정서비스를 지속적으로 발굴·운영하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자