고양꽃박람회 정기 종합감사 실시

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내달 12일 까지 시민 제보도 접수

이미지 확대 고양시청 전경

세줄 요약 고양시, 고양국제박람회재단 정기 종합감사 실시

예산 집행·인사 운영·회계 관리 중점 점검

시민 제보 접수로 감사 투명성 강화 추진

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경기 고양특례시가 오는 6월 15일부터 26일까지 고양국제박람회재단을 대상으로 정기 종합감사를 실시한다고 29일 밝혔다.이번 감사에서는 주요 사업의 예산 집행과 관리 적정성, 임직원 채용·복무 등 인사 운영, 회계·재정 관리, 기관 민원 처리 등을 중점 점검할 예정이다.시는 감사의 투명성을 높이기 위해 다음달 12일까지 시민 제보도 받는다. 제보 대상은 불합리한 규제, 제도 개선 사항, 위법·부당 사례 등이다.제보는 고양시 감사관실 전화(031-8075-2147), 팩스(031-8075-4905), 이메일(wktmalss@korea.kr), 고양시청 누리집 민원신고센터를 통해 가능하다. 다만 가명·무기명 제보와 수사·재판 관련 사항, 사적 권리 분쟁 등은 접수 대상에서 제외된다.시 관계자는 “기관 운영 전반을 철저히 점검해 공정성과 투명성을 강화하겠다”고 밝혔다.한상봉 기자