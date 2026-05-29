성동구, 탄소중립 실천…‘토요 가족환경교육’ 인기

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5~10세 자녀 둔 가족 대상 월 2회 토요일

6월은 다육이 새활용 화분 만들기 등 진행

이미지 확대 서울 성동구 ‘토요 가족환경교육’ 밀랍초 만들기 체험이 진행 중인 모습.

성동구 제공

세줄 요약 성동구, 토요 가족환경교육 정기 운영

가족 체험형 교육으로 탄소중립 실천 학습

새활용플라자서 매회 다른 만들기 체험 진행

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서울 성동구는 지난 2월부터 매월 2회 정기 운영 중인 ‘토요 가족환경교육’ 프로그램이 큰 호응을 얻고 있다고 29일 밝혔다.토요 가족환경교육은 주말 중 가족이 함께 참여해 환경의 중요성을 배우고 체험할 수 있는 체험형 교육이다. 다양한 만들기 활동으로 생활 속 탄소중립 실천을 자연스럽게 익힐 수 있다. 대상은 5~10세 자녀를 둔 가족이다. 매월 2회 토요일 오후 1시부터 약 1시간 동안 용답동 서울새활용플라자 환경교육센터에서 진행된다.매회 새로운 주제로 운영 중이다. 지난 2월 양말목 도어벨 만들기 체험을 시작으로 ▲파프리카 비누 만들기 ▲나만의 키링 만들기 ▲스칸디아모스 액자 만들기 등이 열렸다. 오는 6월에는 계피 가랜드(모기 퇴치 효과 친환경 방향제) 만들기와 다육이 새활용(업사이클) 화분 만들기 체험이 진행될 예정이다.교육 종료 후에는 서울새활용플라자 및 하수도과학관 해설 프로그램에 참여할 수 있다. 신청을 원한다면 구청 홈페이지 신속예약시스템에 선착순으로 접수하면 된다. 회차당 여섯 가족을 모집한다.구 관계자는 “앞으로도 아이들의 눈높이에 맞춘 다양한 친환경 체험 프로그램을 지속적으로 운영해 생활 속 환경 실천 문화를 확산해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자