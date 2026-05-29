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도봉구, 지역문화관광 방문하는…‘스탬프 여행’ 추진

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-05-29 16:53
입력 2026-05-29 16:53
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평화문화진지, 창동역사문화공원 등 총 13곳
10곳 이상 방문 시 도봉사랑상품권 1만원

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도봉꾹꾹 스탬프 여행 안내 포스터. 도봉구 제공
도봉꾹꾹 스탬프 여행 안내 포스터.
도봉구 제공


서울 도봉구는 지역 대표 문화관광시설을 방문하며 즐기는 참여형 관광 프로그램 ‘도봉꾹꾹 스탬프 여행’을 연중 운영한다고 29일 밝혔다.

지정된 문화관광시설을 방문한 뒤 스탬프 수첩이나 도봉구 모바일 앱(함께해요! 도봉)으로 QR코드 스탬프를 받아 인증하면 된다. 수첩은 최초 방문지에서 받으면 된다.

완주를 마친 후 마지막 방문지에서 담당자에게 인증하면 도봉사랑상품권 1만원권(1인 1회, 소진 시까지)을 받을 수 있다. 상품권 지급은 분기 마지막 달(3·6·9·12월) 이전에 이뤄진다.

시설은 ▲평화문화진지 ▲창동역사문화공원 ▲함석헌기념관 ▲둘리뮤지엄 ▲김수영문학관 ▲원당샘공원 ▲방학동 은행나무 ▲연산군묘 ▲양효공 안맹담과 정의공주 묘역 ▲간송 옛집 등이다. 6월에 추가되는 ▲OPCD(오픈창동) LP 음악감상실 ▲서울로봇인공지능과학관 ▲서울시립 사진미술관 3곳을 포함해 총 13곳이다.


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구 관계자는 “앞으로도 도봉의 다양한 문화자원을 직접 체험하고 여행하는 즐거움을 느낄 수 있는 프로그램을 많이 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 도봉구, 참여형 스탬프 여행 연중 운영
  • 문화관광시설 13곳 방문·QR 인증 방식
  • 완주 시 도봉사랑상품권 1만원권 지급
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