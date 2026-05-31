한국이민정책학회, ‘강원형 이민정책’ 개발

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세줄 요약
- 강원형 이민정책 개발 위한 업무협약 체결
- 학령인구 감소·지방소멸·인력 부족 대응
- 공동연구·자료 공유·인력 교류 추진
한국이민정책학회(회장 임동진)가 강원연구원(원장 배상근)과 손잡고 ‘강원형 이민정책’의 개발과 공동연구 및 협력체계 구축에 나섰다.
학회는 연구원과 이민 다문화 정책 개발 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.
이번 협약은 강원도가 직면한 학령인구 감소, 지방소멸, 산업인력 부족 등 구조적 위기 대응과 강원 지역의 특성을 반영하는 이민정책의 개발과 정책 연결망 구축 등을 위해 마련됐다.
협약 주요 내용은 △이민정책 개발을 위한 공동연구·정책과제 수행 △연구 목적 조사 활동·정책자료 공유와 정보교류 △전문 인력 교류·상호 협력 체계 구축 △강원 지역사회 현안 해결을 위한 정책과제 발굴·추진 등이다.
학회는 강원도 지역 실정과 특성에 적정한 ‘강원형 이민정책’ 개발과 맞춤형 정책 모델 개발, 학계 간 협력적 연결망 구축 등에 나설 예정이다.
임동진 회장은 “한국이민정책학회는 국내 이민정책과 다문화 분야 대표 학술단체로서 축적된 연구 성과와 전문가들의 연결망을 보유하고 있다”며 “원주민과 이민자 및 외국인의 사회통합, 이민다문화정책을 통한 지역활성화 등 정책 대안을 체계적으로 개발하고 제도화를 위해 노력하겠다”고 말했다.
아산 이종익 기자
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