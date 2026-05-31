길림에 세계 최대 ‘디하이드로퀘르세틴’생산기지 준공

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삼공 젠웨이,연 96t 생산…생산능력 세계 70%

중국 대건강 산업 성장 이끄는 핵심 거점 부상

이미지 확대 중국 길림성 린장시에 위치한 삼공 젠웨이 2기 공장 조감도[삼공 젠웨이 제공]

세줄 요약 길림 린장시 세계 최대 디하이드로퀘르세틴 기지 준공

연간 96t 생산, 전 세계 공급의 70% 이상 담당 전망

생산시설·관광 결합 복합공간, 지역 명소화 추진

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중국 길림성 린장시(临江市)에 위치한 삼공 젠웨이(森工健维)가 세계 최대 규모의 디하이드로퀘르세틴(Dihydroquercetin·Taxifolin) 생산기지를 완공하고 본격 가동에 들어갔다.삼공 젠웨이는 최근 린장시에서 2기 공장 준공식과 전국 대리상 대회를 개최했다고 31일 밝혔다. 행사에는 전국 각지의 업계 관계자들이 참석해 공장 준공을 축하하고 향후 사업 비전을 공유했다.삼공 젠웨이는 길림성 국유기업인 길림삼림공업집단 산하 바이오소재 전문 계열사로, 백두산(중국명 장백산) 일대 낙엽송에서 추출한 디하이드로퀘르세틴 생산을 주력 사업으로 하고 있다. 이번에 준공한 2기 공장은 디하이드로퀘르세틴 생산의 핵심 시설이다.공장 가동 후 연간 생산량은 96t에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 생산능력의 약 70% 이상이라는 게 삼공 젠웨이 측 설명이다. 한 관계자는 “업계의 공급 부족 문제를 완화하고 국내외 시장에 안정적인 고순도 제품을 공급할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.특히 공장은 생산시설뿐 아니라 관광 요소를 접목한 복합 공간으로 조성돼 중국 동북지역을 대표하는 331국도 관광 명소로도 활용될 예정이다.왕옌쥔(王彦军) 삼공 젠웨이 회장은 준공식에서 “장백산 낙엽송 원료를 기반으로 시작한 사업이 오늘날 세계적인 생산기지로 성장할 수 있었던 것은 협력사와 임직원들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 품질 중심 경영과 원산지 경쟁력을 바탕으로 ‘장백산 제조’ 브랜드 가치를 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.디하이드로퀘르세틴은 백두산 일대 낙엽송 등에서 추출되는 천연 플라보노이드 계열 항산화 물질로, 활성산소 제거와 세포 산화 손상 감소에 도움을 줄 수 있는 성분으로 알려져 있다.관련 연구는 약 100년 가까운 역사를 갖고 있다. 1936년 노벨생리의학상 수상자인 생트죄르지 알베르트가 바이오 플라보노이드 연구를 시작한 이후 현재까지 전 세계적으로 4000편 이상의 학술논문이 발표됐다.한상봉 기자