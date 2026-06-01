완도군, 광어 등 어류 양식 경쟁력 강화 나서

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54억 투입, 히트 펌프·백신 및 각종 검사 지원 추진

이미지 확대 완도군 신지면의 광어 양식장 전경.

세줄 요약 54억원 투입, 광어 등 양식 경쟁력 강화

히트펌프·인버터 보급, 백신·검사 지원

사료 저장시설 구축, 고수온 피해 대응

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전남 완도군이 총 54억원을 투입해 광어 등 어류 양식 경쟁력 강화에 나선다.군은 어류 양식 경쟁력 강화를 위해 히트 펌프, 인버터 등을 57개소에 보급하고 백신 공급과 각종 검사 지원 사업 등을 추진한다.또 친환경 고효율 사료 저장 시설을 건립해 지난 5월부터는 양식 어가에 배합사료를 안정적으로 공급하고 있다.올여름부터는 고수온 피해 발생에 대비해 폐사 어류 처리 수거비도 지원할 계획이다.특히 ‘완도 명품 광어’에 대한 소비자 신뢰를 확보하기 위해 양식장 내 유해 화학 물질 등 불법 사용 근절 및 수산 동물용 의약품 사용 지도·단속을 상시 추진한다.지난해 완도군의 광어 생산량은 192개 어가에서 1만 4825여 톤으로 전국 생산량의 37%를 차지했다.완도 류지홍 기자