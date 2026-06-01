맛과 예술이 만나면?··· ‘2026 순천미식주간’ 6월 20일 개막

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도심 곳곳에서 펼쳐지는 여름 미식여행

미식·공연·전시·체험의 장

이미지 확대 순천시가 오는 20일부터 27일까지 ‘2026 순천미식주간’을 운영한다.

세줄 요약 순천미식주간 6월 20~27일 개최

남문터광장 현장행사와 미식 투어 운영

최현석 셰프 토크쇼·정원예술제 연계

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순천시가 오는 20일부터 27일까지 ‘2026 순천미식주간’을 개최한다.올해 순천미식주간은 ‘맛과 예술이 만나다’를 슬로건으로, 순천의 음식 자원과 예술 콘텐츠가 어우러지는 여름 미식 축제로 추진된다. 시민과 관광객은 순천 곳곳에서 먹고, 보고, 체험하고, 머무르며 순천만의 맛과 감성을 오감으로 즐길 수 있다.‘2026 순천미식주간’은 20~21일까지 남문터광장에서 현장 행사를 운영한다. 이후 22일부터 27일까지는 미식 투어·치유 미식 트레일런 등 순천 곳곳을 잇는 미식 여행으로 이어진다.축제의 시작을 알리는 남문터광장 현장 행사 기간에는 미식 마켓·미식 체험, 최현석 셰프 쿠킹 토크쇼, 로컬 셰프 토크쇼, 순천 맛집 인증식, 포토존 등이 운영된다. 도심 속 광장에 순천의 맛과 여름 감성이 더해져, 시민과 관광객이 먹고 쉬고 즐기는 미식 광장으로 꾸며질 예정이다.올해 현장 행사는 예총과 함께하는 정원예술제와 연계해 더욱 풍성하게 꾸며진다. 순천의 맛을 즐기는 미식 콘텐츠에 공연, 전시, 체험 등 예술 프로그램이 더해져 남문터광장 일원이 맛과 예술이 함께 흐르는 여름 축제장으로 채워질 예정이다.가장 눈길을 끄는 프로그램은 최현석 셰프 쿠킹 토크쇼다. 대중에게 친숙한 최 셰프가 순천의 식재료와 지역 기업의 제품을 무대 위에 올려 순천의 맛을 셰프의 감각으로 새롭게 풀어낸다. 현장에서는 그가 선보인 요리를 직접 맛볼 수 있는 시식 기회도 마련돼 방문객들에게 더욱 특별한 미식 경험을 선사할 예정이다.시는 이번 순천미식주간을 통해 원도심과 지역 상권에 활력을 더하고, 순천의 음식 자원을 문화·관광 콘텐츠로 확장해 미식 도시 순천의 브랜드 가치를 높여 나갈 계획이다.양효정 시 문화관광국장은 “2026 순천미식주간은 순천의 맛에 예술의 감성과 지역의 힘을 더해 도시 전체가 하나의 식탁이자 무대가 되는 축제”라며 “최현석 셰프 쿠킹 토크쇼를 비롯한 다양한 미식·예술 프로그램을 통해 시민과 관광객 모두가 순천의 여름을 더 맛있고 특별하게 기억하길 바란다”고 밝혔다.순천 최종필 기자