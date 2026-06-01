도봉구, ‘걷기지도자’ 키운다…대한걷기연맹 자격증 발급

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대한걷기연맹 인증 2급 자격증

교육비 무료…55명 선착순 모집

이미지 확대 도봉구 걷기지도자 양성교육 참여자 모집 홍보 포스터.

도봉구 제공

세줄 요약 걷기지도자 양성과정 9일부터 운영

수료 시 연맹 2급 자격증 발급

보건소 동아리 지도자 자격도 부여

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서울 도봉구는 오는 9일부터 걷기지도자 양성 과정을 운영한다고 1일 밝혔다.과정은 9일부터 19일까지 매주 화·금요일 총 4회 운영한다. 시간은 오전 9시부터 오후 1시까지이며 보건소 7층 대강당에서 진행된다. 총 16시간 중 13시간 이상 수료한 수강생들에게는 대한걷기연맹에서 인증하는 걷기지도자 2급 자격증이 발급된다.아울러 보건소에서 운영하는 걷기동아리 지도자 자격도 주어진다. 동아리 지도자로 월 2회 이상 활동할 시에는 소정의 활동비가 지급된다.신청 대상은 구에 주민등록을 둔 1961년 이후 출생자다. 신청은 오는 5일까지 도봉구보건소 보건정책과로 전화하면 된다. 총 55명을 모집하며 접수는 선착순으로 마감한다. 교육비는 전액 무료다.한편 구는 2015년부터 올바른 걷기 방법 전파를 위해 걷기지도자를 양성해오고 있다. 지금까지 총 318명이 수료했다.유규상 기자