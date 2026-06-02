차(茶)문화 도시 순천, 웰빙 트렌드 이끌 ‘프리미엄 다식’ 선보여

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로컬푸드 담은 프리미엄 ‘순천형 다식’ 개발

오는 4일부터 코엑스서 다식·프리미엄 차 4종 시음 및 판매

이미지 확대 지난달 순천만국가정원에서 열린 ‘차·울력의 날’ 선포식에서 구초구포차 시음회가 진행되고 있다.

이미지 확대 고려천태국제선차연구보존회가 오는 4일 부터 서울 코엑스에서 열리는 ‘제23회 국제차문화대전’에 참가해 ‘순천형 다식’을 선보일 예정이다.

세줄 요약 순천시, 제다 전승공동체와 프리미엄 다식 개발

지역 농산물·말차 결합한 웰빙 디저트 공개

국제차문화대전서 순천형 다식 시음·판매 예정

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순천시가 국가무형유산 ‘제다(製茶)’ 전승공동체인 고려천태국제선차연구보존회와 함께 차와 어울리는 프리미엄 다식을 개발해 관심을 모은다.순천 지역 농산물을 활용해 만든 이번 다식은 프리미엄급 말차에 지역에서 생산된 현미, 백미, 검정콩, 퀴노아 등이 포함된 웰빙 푸드다. 이번 다식은 차와 곡물을 함께 섭취해 위장 자극을 줄이던 전통 식문화를 현대적으로 재해석해 맛과 영양 균형을 동시에 갖춘 점이 특징이다.장미향 고려천태국제선차연구보존회 이사장은 “차와 어울리면서도 기호성과 기능성을 모두 만족하는 완벽한 다식을 만들고자 했다”며 “곡물의 안정적인 에너지 공급과 말차의 건강 기능성이 시너지를 낼 수 있도록 전문가 자문을 거쳐 다식의 완성도를 극대화했다”고 설명했다.양효정 시 문화관광국장은 “순천시는 국가무형유산 제130호 ‘제다’ 전승공동체의 보존과 발전을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다”며 “순천 농산물을 활용해 개발한 프리미엄 다식이 순천 차 문화의 품격을 한 단계 높이고, 웰빙 디저트 시장을 선도하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.한편 고려천태국제선차연구보존회는 오는 4일부터 7일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘제23회 국제차문화대전’에 참가한다. 보존회는 새로 개발한 프리미엄 ‘순천형 다식’과 ‘4종의 구초구포차’를 국내외의 차 애호가들에게 선보이고, 다채로운 시음 및 판매 행사를 진행할 예정이다.순천 최종필 기자