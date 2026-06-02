순천신협, ‘온누리에 사랑을’···왕조1동 위기가구 지원

구글에서 서울신문 먼저 보기

순천신협 사회공헌재단 주관, 200만원 전달

이미지 확대 신혜정(왼쪽 두번째) 왕조1동장과 윤정구(왼쪽 네번째) 순천신협 이사장 등이 기념사진을 찍고 잇다.

세줄 요약 왕조1동 위기가구 3가정에 200만원 전달

중증암 기초생활수급 가정 치료비 지원

순천신협, 지역 나눔문화 확산 의지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천신협 사회공헌재단이 2일 ‘온누리에 사랑을 캠페인’의 일환으로 왕조1동 위기가구를 위해 200만원을 전달했다.올해 지원 대상은 총 3가정이다. 이 가운데 중증암 진단을 받은 기초생활수급 가정도 포함됐다. 해당 가정은 항암치료에 따른 경제적 부담으로 어려움을 겪고 있어 이번 성금이 치료를 이어가는 데 큰 도움이 될 것으로 보인다.지원 대상자는 “많은 분들의 따뜻한 도움 덕분에 큰 용기와 희망을 얻었다”며 “더 힘내서 건강을 회복하고 좋은 모습으로 보답하고 싶다”고 감사의 뜻을 전했다.윤정구 이사장은 “지역사회와 함께 성장해 온 신협으로서 어려운 이웃들에게 작은 보탬이 되고 싶었다”며 “지원 대상 가정이 건강한 일상을 되찾는 데 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.한편 순천신협은 2016년부터 멘토링 및 장학금 지원사업을 시작했다. 그동안 난방용품 지원, 취약계층 생계지원, 주거취약가구 집수리 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 지역사회 나눔문화 확산에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자