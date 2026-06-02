‘유치원 찾은 마술쇼’…동대문구, 유아 맞춤 문화예술 공연 지원

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26개 유치원, 교육경비보조금 1560만원

버블쇼·샌드아트·마술쇼·판소리 등 공연

이미지 확대 20250 찾아오는 발광다이오드(LED) 레이저쇼 관람

세줄 요약 유치원 문화예술 공연 지원 사업 추진

26개 유치원 대상 1560만원 보조금 지원

버블매직쇼·판소리 전통극 등 체험 확대

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서울 동대문구는 ‘2026년 유치원 문화예술 공연 지원 사업’을 추진한다고 2일 밝혔다. 유아들의 문화예술 체험 기회를 확대하고 균등한 교육복지를 실현하기 위해서다.유아들이 일상에서 다채로운 장르의 문화예술을 자연스럽게 접하며 상상력과 공감 능력, 문화적 소양을 키울 수 있도록 돕는 교육경비보조금 지원 사업이다.구는 26개 유치원을 대상으로 총 1560만원(유치원별 60만원)의 보조금을 지원할 계획이다. 유치원의 사업신청서를 바탕으로 지원 여부를 결정한 후 외부 공연장 관람 또는 공연단 유치원 방문 방식으로 진행된다.올해 신청 프로그램에는 ▲찾아오는 버블매직쇼 ▲시각적 즐거움과 이야기가 어우러진 ‘마술쇼＆샌드아트 관람’ ▲우리 전통문화를 쉽고 재미있게 접할 수 있는 ‘판소리 전통극 관람’ 등이 포함됐다.김기현 부구청장은 “앞으로도 동대문구의 아이들이 다양한 예술을 가까이에서 경험하며 폭넓은 문화적 안목을 키울 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.유규상 기자