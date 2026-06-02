성동구, ‘청년친화도시 벤치마킹’ 발길…청년정책 확산 이끈다

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지난해 국무총리 지정 2차 청년친화도시

벤치마킹 회의로 정책 확산 기반 마련

이미지 확대 6개 지방자치단체 관계자들이 지난달 15일 성동청년 창업이룸센터를 방문해 청년친화도시 벤치마킹 회의를 진행하고 있다.

성동구 제공

세줄 요약 청년친화도시 선정 이후 벤치마킹 대상 부상

6개 지자체와 정책 경험 공유 회의 개최

2030년까지 10억 원 지원받아 사업 속도

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서울 성동구는 2025년 국무총리 지정 청년친화도시 선정 이후 전국 지방자치단체의 청년정책 벤치마킹 모델로 주목받고 있다고 2일 밝혔다.청년기본법에 따라 국무총리가 지정하는 ‘청년친화도시’는 청년의 발전과 역량 강화를 지원하고, 청년의 삶의 질 향상을 위한 지역 환경 조성을 목표로 하는 제도다. 2023년 법적 근거가 마련된 이후 2025년 두 번째 지정이 이뤄졌다. 구는 전국 기초지방자치단체 가운데 지역 특색에 기반한 정책 추진 성과를 인정받아 2차 청년친화도시로 선정됐다.성동구는 청년정책 우수사례를 기반으로 청년친화도시 조성 모델을 체계적으로 구축하며, 지역 중심 청년정책의 새로운 방향을 제시하고 있다. 이에 구는 지난달 15일 본격적인 청년정책 벤치마킹 회의를 개최했다. 전국 지방자치단체와 청년친화도시 조성 과정과 정책 추진 경험을 공유하고 지역 특성에 맞는 청년정책 발전 방향을 모색하기 위해서다.이날 회의에는 6개 지방자치단체 관계자들이 참석했으며 ▲청년친화도시 성동 추진 현황 및 우수사례 소개 ▲청년친화도시 조성 정책사례 공유 ▲관련 시설 라운딩 순으로 진행됐다. 또한 방문한 지자체와의 질의응답을 통해 지역별 청년사업 운영 사례와 정책 추진 과정에서의 다양한 경험을 공유했다.한편 구는 청년친화도시 지정 기간인 2030년까지 5년간 총 10억 원의 예산을 지원받아 청년친화도시 조성에 더욱 속도를 낼 계획이다. 특히 브랜딩 컨설팅을 통해 ‘청년친화도시 성동’의 도시 브랜드 인지도를 높이고, 다양한 홍보사업도 함께 추진한다.구 관계자는 “성동구의 청년정책 우수사례와 청년친화도시 조성 경험을 공유하기 위해 이번 자리를 마련하게 됐다”며 “대한민국 청년이 어디서든 행복하게 살아갈 수 있는 환경 조성으로 이어지길 바란다”고 밝혔다.유규상 기자