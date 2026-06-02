여수광양항만공사, 항만 최초 석면 없는 친환경 항만 구축

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항만 내 석면 건축자재 전면 제거

이미지 확대 석면 해체 작업 모습

세줄 요약 항만 최초 석면 없는 친환경 항만 구축

2013년 전수조사 후 장기 제거 계획 수립

10년간 단계별 해체·제거사업 전면 완료

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여수광양항만공사(이하 YGPA)가 항만 최초로 석면 없는 친환경 항만을 구축했다. 공사는 항만근로자의 건강 보호와 안전한 작업 환경 조성을 위해 2017년부터 단계적으로 추진해 온 항만 내 석면 해체·제거사업을 모두 완료했다고 2일 밝혔다.석면은 과거 건축물 천장재·외장재 등에 널리 사용됐지만 폐암과 악성 중피종 등을 유발할 수 있는 대표적 유해물질이다. 현재는 사용과 유통이 금지돼 있다. 이에 YGPA는 단순 석면자재를 관리하는데 그치지 않고, 항만 내 건축물 전체를 대상으로 석면 실태를 조사하고 장기 제거 계획을 수립하는 방식으로 사업을 추진했다.YGPA는 ‘석면안전관리법’ 제정(2012년) 이후인 2013년부터 2016년까지 여수광양항 내 건축물을 대상으로 석면자재 전수조사를 실시했다. 그 결과를 바탕으로 2017년부터 올해까지 약 10년에 걸쳐 우선순위에 따라 석면 해체·제거공사를 추진해 항만 내 석면 건축자재를 전면 제거했다.이번 항만시설 석면 제거 사업이 최초로 완료된 건 단기간 시설개선이 아닌, 전수조사~계획수립~우선순위 관리~단계별 제거를 장기간 지속 추진한 결과물이라는 점에서 의미가 크다.YGPA 관계자는 “항만 내 석면 건축자재의 전면 제거를 통해 항만근로자의 건강 보호와 안전한 작업환경 조성 기반을 마련했다”며 “앞으로도 지속적인 시설 안전관리와 친환경 항만 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.광양 최종필 기자