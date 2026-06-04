업무 복귀 김대중 전남교육감, 전남광주통합특별시교육청 준비 상황 ‘집중 점검’

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복귀 후 ‘교육현장 안정 최우선’ 분야별 현안 살펴

이미지 확대 김대중 전남교육감이 4일 오전 청사 상황실에서 ‘전남광주통합특별시교육청’출범 준비 상황에 대해 논의하고 있다.

이미지 확대 4일 전남교육청 청사 상황실에서 ‘전남광주통합특별시교육청’ 출범 준비 상황을 주제로 주요 정책회의가 열렸다.

세줄 요약 직무 복귀 후 통합교육청 준비 상황 점검

조직·인사·법규·교육과정·재정 종합 확인

현장 의견 반영과 안정적 출범 의지 표명

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전남광주통합특별시 교육감에 당선된 김대중 전남교육감이 4일 직무에 복귀해 통합 교육청 출범 준비 상황을 점검했다.김 교육감은 이날 청사 상황실에서 주요 정책회의를 열고, 7월 1일 출범하는 ‘전남광주통합특별시교육청’의 추진 현황을 살폈다. 통합 준비 과정을 최종적으로 확인해 출범 초기 교육 현장의 혼란을 최소화하기 위한 조치다.그는 통합 추진 상황을 보고받고, 통합특별시교육청의 안정적인 출범을 위해 현장의 의견을 최우선으로 반영하겠다는 의지를 밝혔다.김 교육감은 “이번 선거 결과는 전남·광주 통합과 우리 아이들의 더 나은 미래에 대한 도민들의 높은 기대감이 담긴 것”이라고 평가하며 교육행정 통합에 대한 흔들림 없는 지원을 강조했다. 회의에서는 조직·인사, 자치법규, 교육과정, 재정 등 분야별 준비 상황이 종합적으로 논의됐다.조직·인사 분야는 통합 초기 안정적인 출범에 무게를 두고 종전 관할 구역별 체계를 한시적으로 유지하기로 했다. 자치법규 분야는 통합 과정에서 법적 미비로 인한 행정 공백이나 제도 운영상의 혼란을 방지하고자 관련 법규 제·개정을 추진했다.교육과정 분야는 학생의 학습권 보장을 최우선으로 단일화 작업을 진행하고 있다. 재정 분야는 통합 예산의 단일 편성 기준을 마련하고 결산·금고 운영의 연속성을 확보하는 데 만전을 기하고 있다.김 교육감은 “전남광주통합특별시교육청 출범은 단순한 행정 통합을 넘어 두 지역 교육이 힘을 모아 더 큰 미래를 여는 전환점이다”며 “통합교육청이 출범 첫날부터 흔들림 없이 제 역할을 다할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.무안 최종필 기자