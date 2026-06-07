광명시흥지구 보상 ‘청신호’…GH, 2조대 공사채 확보

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행안부가 발행 승인…5개 사업 추진 동력

이미지 확대 경기도청사 전경

세줄 요약 GH 공사채 2조3600억원 전액 승인

광명시흥 등 5개 사업 보상비 확보

보상 일정 앞당겨 사업 속도 기대

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광명시흥 공공주택지구를 비롯한 경기도 주요 개발사업의 보상 절차 등에 속도가 붙을 전망이다.경기도는 경기주택도시공사(GH)가 신청한 2조 3600억원 규모의 지방공사채 발행 계획이 행정안전부 심사를 통과해 전액 승인됐다고 7일 밝혔다.이번 승인으로 재원이 확보된 사업은 광명시흥 공공주택지구와 일산테크노밸리 도시개발사업, 하남교산 공공주택지구, 과천 공공주택지구, 광명시흥 도시첨단산업단지 등 5개 사업이다.특히 광명시흥 공공주택지구는 국토교통부가 오는 11월로 예정됐던 보상 일정을 7월로 앞당기겠다고 밝힌 상태여서 이번 공사채 발행 승인으로 보상 절차도 차질 없이 진행될 것으로 전망된다.광명·시흥 일대 1271만㎡ 규모로 조성되는 광명시흥 공공주택지구는 3만 7000가구 규모의 주택 공급 계획 가운데 GH가 약 7400가구를 공급하는 수도권 핵심 주택공급 사업이다.경기도는 나머지 사업들도 공사채를 활용해 보상비와 공사비를 안정적으로 확보함으로써 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.한편 경기도와 GH가 지속적으로 건의해 온 지방공사채 제도 개선도 올해 3월 반영됐다. 이에 따라 공사채 발행 한도가 확대되면서 공공주택 공급과 산업단지 조성에 필요한 투자 여력이 한층 커졌다는 설명이다.이명선 경기도 공간전략과장은 “정부의 주택공급 확대 정책에 맞춰 수도권 공공택지 사업을 신속하게 추진하겠다”며 “주택 공급이 조기에 이뤄질 수 있도록 경기도와 GH가 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.한상봉 기자