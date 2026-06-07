제물포구 공무원 배치 갈등 해소…중구 인력 100명 전입 합의

구글에서 서울신문 먼저 보기

인천시 중재로 중·동구 수개월 이견 봉합

간부급 포함 직급별 배치 규모 확정

세줄 요약 인천시 중재로 제물포구 인력 배치 갈등 해소

중구 공무원 100명 전입, 최종 합의 도출

다음 달 1일 출범 앞두고 조직 정비 속도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천 행정체제 개편에 따라 다음 달 1일 출범하는 제물포구의 공무원 배치 문제를 둘러싼 중구와 동구의 갈등이 인천시 중재로 마무리됐다.인천시 동구는 제물포구 정원 720명 가운데 중구 소속 공무원 100명을 배치하기로 중구와 최종 합의했다고 7일 밝혔다.제물포구는 동구의 11개 행정동과 중구 내륙지역 7개 행정동을 통합해 신설되는 기초자치단체다.이번 합의는 지난달 28일 인천시와 중·동구가 참여한 ‘제물포구 출범 공동실무협의회’에서 이뤄졌다. 당초 인천시는 중구 공무원 107명을 제물포구로 전입시키는 중재안을 제시했으나, 동구의 전출 인원 등을 고려해 최종 규모를 100명으로 조정했다.양측은 그동안 간부급 공무원을 포함한 인력 배치 규모를 놓고 수개월간 의견 차이를 보여왔다.동구는 자체 정원 640명을 고려할 때 중구 공무원을 최대 80명 정도만 수용할 수 있다는 입장이었다. 반면 중구는 제물포구로 편입되는 내륙 7개 행정동의 행정 공백을 막기 위해 동장급인 5급 공무원 7명과 팀장급인 6급 공무원 14명 등 행정복지센터 근무자 94명을 포함한 인력 배치가 필요하다고 주장해 왔다.특히 승진 적체 우려와 맞물리며 5·6급 간부급 정원을 둘러싼 갈등이 이어졌지만, 이번 협의를 통해 중구의 요구가 상당 부분 반영되면서 합의에 이르렀다.동구 관계자는 “직급과 직렬별 인원 규모를 정해 최종 합의했다”며 “중구에서 전입하는 공무원들은 다음 달 1일부터 제물포구에서 근무하게 된다”고 말했다.중구는 직원들을 대상으로 실시한 희망 근무지 설문조사 결과를 바탕으로 지난 5일 제물포구 전입 대상자를 확정했다.한편 인천시는 다음 달 1일 행정체제 개편에 따라 기존 중구를 영종구와 제물포구로 분리하고, 동구는 제물포구로 통합할 예정이다. 이에 따라 제물포구 출범을 앞두고 조직·인사 체계 정비 작업도 속도를 내고 있다.한상봉 기자