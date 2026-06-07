서울시, ‘찾아가는 식생활교육’ 230곳 모집…영유아 6500명 대상

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서울든든급식 누리집서 선착순 모집

전문 강사와 오감 체험 및 요리 활동

이미지 확대 서울 송파구 송파동 송파제일어린이집에서 ‘찾아가는 서울시 식생활교육’ 교육에 참석한 아이들이 전문강사와 그림책을 함께 읽고 있다.

서울시 제공

세줄 요약 서울시, 찾아가는 식생활교육 참여기관 모집

어린이집 170곳·유치원 60곳, 영유아 6500명 대상

오감 체험형 교육, 6월 29일~8월 31일 진행

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서울시는 전문 강사가 어린이집과 유치원을 방문하는 ‘찾아가는 서울시 식생활 교육’ 참여 기관을 오는 10일부터 12일까지 선착순 모집한다고 7일 밝혔다.이번 1차 교육은 어린이집 170곳과 유치원 60곳 등 총 230개 기관, 영유아 약 6500명을 대상으로 진행된다. 대상 단체는 ‘서울든든급식’ 사업에 참여하는 21개 자치구 소재 어린이집과 서울 시내 유치원이다. 올해 모집 규모는 지난해(18개 자치구)보다 약 15% 확대됐다. 서울든든급식은 건강한 식재료를 서울시 어린이집에 공급하는 기관이다.신청은 서울든든급식 홈페이지에서 하면 된다. 선정 기관은 오는 6월 29일부터 8월 31일까지 희망 일정에 따라 교육받는다. 교육은 전문 강사가 기관을 직접 방문해 영유아가 식재료를 보고, 만지고, 냄새 맡고, 맛보는 오감 체험 방식으로 진행된다.연령별 맞춤형 프로그램도 다채롭다. 만 2~3세 대상으로는 ‘즐겁게 냠냠’ 프로그램이 진행된다. 아이들은 당근, 오이, 방울토마토 등을 관찰한 뒤 우리 밀 식빵 위에 채소를 쌓아 올리는 ‘채소탑 만들기’ 활동을 한다. 만 4~5세를 위한 ‘골고루 먹어요’ 프로그램에서는 식재료를 오감으로 자유롭게 표현하고, 떡·메추리알·버섯 등을 활용한 ‘꼬치 만들기’ 요리 활동을 체험한다.올해는 1차 교육에 이어 다음 달에도 같은 규모로 2차 교육 참여 기관을 모집할 예정이다. 1차 선정 기관은 2차 모집에 중복으로 지원할 수 없다.정진우 서울시 평생교육국장은 “영유아기는 평생의 식습관이 자리 잡는 중요한 시기”라며 “앞으로도 어린이집과 유치원 현장으로 찾아가는 체험형 식생활 교육을 확대하겠다”고 밝혔다.유규상 기자