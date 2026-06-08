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도봉구, 적극행정 드라이브…‘확실한 보상’ 보장

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-06-08 11:16
입력 2026-06-08 11:16
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적극행정 5개 분야 12개 과제 추진
우수공무원 선발, 특별승진 등 특전

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도봉구 적극행정위원회에서 ‘2026년 적극행정 실행계획’을 심의·의결하고 있다. 도봉구 제공
도봉구 적극행정위원회에서 ‘2026년 적극행정 실행계획’을 심의·의결하고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구는 ‘2026년 도봉구 적극행정 실행계획’을 심의·의결하고 ‘적극행정 공무원 우대 강화’ 등 5개 분야 12개 추진과제를 본격적으로 추진한다고 8일 밝혔다.

먼저 상·하반기 각 1회씩 적극행정 우수공무원을 선발해 특별승진, 특별승급 등의 보상을 부여한다. 창의적인 업무 수행을 장려하기 위해서다.

구는 공무원 지원 보호를 위해 적극행정 사전컨설팅 제도를 확대 실시하고 면책보호관제를 운영해 업무를 추진할 수 있는 환경을 조성한다.

적극행정 추진 과정에서 발생한 징계·소송·수사 등에 대해서는 변호인 또는 소송대리인 선임 비용 등을 지원해 공무원의 심리적 부담을 완화하고 권익을 보호한다. 또 조직 내 자율적이고 혁신적인 분위기 조성을 위해서는 직원 대상 적극행정 교육, 우수사례 홍보 콘텐츠 제작 등을 지속적으로 추진한다.

한편 구는 올해 초 행정안전부가 실시한 ‘2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가’에서 우수기관으로 선정됐다. 지난 3년간 ‘보통’ 등급을 기록한 바 있다.
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구 관계자는 “올해에도 관행에서 벗어난 창의적이고 적극적인 행정을 통해 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”라고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 적극행정 실행계획 의결, 12개 과제 추진
  • 우수공무원 특별승진·승급 등 보상 강화
  • 사전컨설팅·면책보호관제·법률지원 확대
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