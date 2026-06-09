메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

성남시 ‘솔로몬의 선택’…英 가디언 다큐서 조명

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
한상봉 기자
한상봉 기자
수정 2026-06-09 07:36
입력 2026-06-09 07:36

연애 감소·비혼 확산 속 한국 청년정책 사례 소개
신상진 시장 “결혼은 저출생 극복의 중요한 과정”

이미지 확대
영국 가디언 다큐멘터리에 출연한 신상진 성남시장(영상 캡처본)
영국 가디언 다큐멘터리에 출연한 신상진 성남시장(영상 캡처본)
경기 성남시의 미혼 청춘남녀 만남 행사 ‘솔로몬의 선택’이 영국 유력 일간지 가디언의 다큐멘터리에서 한국의 청년 정책 사례로 소개되며 다시 한번 국제적인 관심을 받았다.

성남시는 지난 6일 공개된 가디언 다큐멘터리 시리즈 ‘글로벌 연애 위기’ 3편에서 ‘솔로몬의 선택’이 소개됐다고 9일 밝혔다. 앞서 뉴욕타임스(NYT), 로이터통신, BBC 등에 이어 가디언까지 성남시의 청년 만남 정책을 조명한 것이다.

가디언은 ‘나는 연애하는 법을 거의 잊어버렸다(I Almost Forgot How to Date)’라는 제목의 영상에서 전 세계적인 연애 감소 현상과 한국의 1인 가구 증가 문제를 다뤘다. 특히 청년들의 만남 기회 감소와 결혼에 대한 인식 변화를 분석하며 성남시의 ‘솔로몬의 선택’을 지방정부 차원의 대응 사례로 소개했다.

신상진 성남시장은 인터뷰에서 “청년들에게 결혼을 강요하는 것이 아니라 자연스럽게 만나 관계를 형성할 기회를 제공하는 것이 지방정부의 역할”이라며 “결혼은 저출생 문제를 해결하는 중요한 과정 가운데 하나”라고 말했다.

‘솔로몬의 선택’은 성남시 대표 청년정책으로 2023년 첫 행사 이후 현재까지 24차례 개최됐다. 모두 2320명이 참여해 579쌍이 매칭됐으며 매칭률은 49.9%를 기록했다. 이 가운데 26쌍이 결혼했고 7가정은 출산으로 이어졌다.



성남시는 올해 상반기 3차례 행사를 마쳤으며 하반기에도 5차례를 추가 개최할 예정이다.

한상봉 기자
세줄 요약
  • 가디언 다큐서 성남시 청년 만남 정책 조명
  • 연애 감소·1인 가구 증가 속 대응 사례 소개
  • 솔로몬의 선택, 국제 언론 연속 관심 확보
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
성남시 ‘솔로몬의 선택’이 다룬 주요 사회 문제는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기