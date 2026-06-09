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중랑구, 민선 9기 ‘대도약의 완성’…정책공감회의 개최

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-06-09 11:01
입력 2026-06-09 11:01

교육·교통·주거·문화·복지 중심
7대 분야 65개 공약사업 구체화

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류경기(왼쪽 세 번째) 중랑구청장이 지난 8일 구청에서 정책공감회의를 열고 구정 비전과 정책 방향을 공유하고 있다. 중랑구 제공
류경기(왼쪽 세 번째) 중랑구청장이 지난 8일 구청에서 정책공감회의를 열고 구정 비전과 정책 방향을 공유하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 지난 8일 정책공감회의를 개최하고 민선 9기 구정 비전과 정책 방향을 전 직원과 공유했다고 9일 밝혔다. 비전과 공약을 직원들과 공유하기 위해 6·3 지방선거 이후 류경기 구청장이 처음 주재한 정책공감회의다.

구는 ‘중랑 대도약의 완성’을 목표로 잡았다. 구체적인 7대 비전은 ▲희망찬 미래 교육도시 중랑 ▲성장동력을 키우는 경제 및 도시개발 ▲서울 동북권 교통거점 도시 중랑 ▲신속하고 확실한 주거환경 개선 ▲모두가 함께 즐기는 문화중랑 ▲더불어 따뜻한 복지중랑 ▲전국 최고 걷기 좋은 도시 중랑이다.

총 공약 사업은 65개로 계획했다. 구는 전문가 등 30명 이내로 구성된 ‘중랑동행 비전위원회’(가칭)를 운영하며 정책기조 설정과 공약사업 자문을 추진할 계획이다. 비전위원회 논의 결과와 부서별 검토, 주민 의견 수렴을 거쳐 오는 9월 공약사업을 확정하고, 11월에는 공약실천계획을 수립·확정할 예정이다.

류 구청장은 “지난 8년은 중랑구가 많은 성과를 쌓아 오며 구민의 자부심을 키워 온 시간이었다”며 “앞으로도 커져가는 자부심을 바탕으로 구민과 함께 자랑스러운 중랑구를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
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