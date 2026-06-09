진교훈 강서구청장 “소외 없는 안심복지도시 만들겠다”

장애인 단체와 ‘힐링 워크숍’

이미지 확대 진교훈 강서구청장 진교훈(왼쪽 두번째) 서울 강서구청장이 9일 강서구장애인게이트볼장에서 열린 ‘강서구장애인단체총연합회 힐링 워크숍’에서 참가자를 응원하고 있다.

강서구 제공

세줄 요약 장애인단체 힐링 워크숍 참석

참가자 인사·사진 촬영으로 소통

안심복지도시 강서 비전 강조

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진교훈 서울 강서구청장이 9일 장애인게이트볼장에서 열린 ‘강서구장애인단체총연합회 힐링 워크숍’에 참석했다.이날 구에 따르면 진 구청장은 2시간 동안 행사장 곳곳을 다니며 참석자들에게 인사를 나누고, 기념사진을 촬영하며 행사 분위기를 북돋았다.강서구장애인단체총연합회가 주최한 이날 워크숍에는 장애인 단체 관계자 등 150여명이 동참했다. 참가자들은 주사위 던지기, 윷놀이, 노래자랑 등 다채로운 활동을 하며 화합을 다졌다.진 구청장은 “따뜻하게 손잡아 주시고 반갑게 맞아주신 여러분 덕분에 삶의 활력을 얻고 간다”며 “차별 없는, 소외받지 않는, 장애인과 비장애인이 함께 더불어 사는 ‘안심복지도시’ 강서를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안심복지도시 강서는 진 구청장의 민선 9기 3대 비전 중 하나다.김주연 기자