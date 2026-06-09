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진교훈 강서구청장 “소외 없는 안심복지도시 만들겠다”

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-06-09 16:14
입력 2026-06-09 16:14

장애인 단체와 ‘힐링 워크숍’

진교훈 서울 강서구청장이 9일 장애인게이트볼장에서 열린 ‘강서구장애인단체총연합회 힐링 워크숍’에 참석했다.

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진교훈 강서구청장
진교훈 강서구청장 진교훈(왼쪽 두번째) 서울 강서구청장이 9일 강서구장애인게이트볼장에서 열린 ‘강서구장애인단체총연합회 힐링 워크숍’에서 참가자를 응원하고 있다.
강서구 제공


이날 구에 따르면 진 구청장은 2시간 동안 행사장 곳곳을 다니며 참석자들에게 인사를 나누고, 기념사진을 촬영하며 행사 분위기를 북돋았다.

강서구장애인단체총연합회가 주최한 이날 워크숍에는 장애인 단체 관계자 등 150여명이 동참했다. 참가자들은 주사위 던지기, 윷놀이, 노래자랑 등 다채로운 활동을 하며 화합을 다졌다.

진 구청장은 “따뜻하게 손잡아 주시고 반갑게 맞아주신 여러분 덕분에 삶의 활력을 얻고 간다”며 “차별 없는, 소외받지 않는, 장애인과 비장애인이 함께 더불어 사는 ‘안심복지도시’ 강서를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



안심복지도시 강서는 진 구청장의 민선 9기 3대 비전 중 하나다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 장애인단체 힐링 워크숍 참석
  • 참가자 인사·사진 촬영으로 소통
  • 안심복지도시 강서 비전 강조
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