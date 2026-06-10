장성군, 세계유산 필암서원서 ‘과거시험’ 부활…10월 3일 재현 행사

세계유산 장성군 필암서원서 500년 전 ‘과거시험’ 부활

필암서원산앙회, 10월 3일 재현…6월 23일 사전설명회

이미지 확대 ‘2026년 문불여장성 과거시험 재현행사’ 홍보 포스터. (장성군 제공)

세줄 요약 필암서원서 조선 과거시험 재현 행사 추진

강독·한시·책문 중 한 과목 선택 응시

10일 장원 등 18명 시상과 학술행사 예정

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전남 장성군이 500년 전 조선시대 과거시험을 재현한다.군은 선비문화의 우수성을 널리 알리기 위해 추진 중인 ‘K-선비문화 프로젝트’의 일환으로 ‘2026년 문불여장성 과거시험 재현행사’를 연다고 10일 밝혔다.장성이 배출한 문신 하서 김인후 선생(1510~1560)의 문과 급제와 호남 유일의 문묘 배향을 기리기 위해 마련된 이번 행사는 보조사업기관인 (사)필암서원산앙회가 주관한다.시험 참가자들은 개천절인 10월 3일 하루 동안 강독, 한시, 책문 3개 분야 가운데 한 과목을 선택해 응시하게 된다. 강독은 사서삼경의 한 대목을 고사장에서 3~4분간 암송하는 방식으로 진행된다.한시는 하서 김인후 선생이 배향된 ‘세계유산 필암서원’을 시제로 칠언율시를 직접 지어서 제출한다. 강독과 한시는 유림과 한시 동호인 등 누구나 참여할 수 있다.책문은 조선시대 대과 시험 중 최종 단계로, 임금 앞에서 시험 보는 것을 뜻한다. 오늘날로 치면 논술시험에 해당하며 참가 자격은 전남·광주 소재 고등학교 재학생이다.군은 과거시험 일주일 뒤인 10월 10일 장원 1명, 우수상 2명, 장려상 3명 등 총 18명의 성적우수자를 선발해 시상하고, 축하행사와 학술대회 등을 열 계획이다.김재수 (사)필암서원산앙회 이사장은 “1996년부터 전국 한시백일장과 한글백일장을 개최해 오던 중, 전통을 살린 옛 과거시험 형태로 변신을 도모하자는 다수의 의견을 수렴했다”며 “전남·광주권 유림과 학생, 동호인들의 많은 참여를 바란다”고 밝혔다.임형주 기자