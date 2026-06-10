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도봉구, 취업의 열쇠 ‘어학 점수’ 집중 특강

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-06-10 13:20
입력 2026-06-10 13:20

7월 한 달 단기 집중 과정 운영
19세~45세 취업준비 청년 대상

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도봉구 오픽(OPIc), 토익(TOEIC) 강좌 안내 포스터. 도봉구 제공
도봉구 오픽(OPIc), 토익(TOEIC) 강좌 안내 포스터.
도봉구 제공


서울 도봉구는 7월 한 달간 오픽(OPIc), 토익(TOEIC) 단기 집중강좌를 운영한다고 10일 밝혔다. 본격적인 하반기 채용 시즌을 앞두고, 지역 취업준비 청년들의 경쟁력을 높이기 위해서다.

구는 취업 준비로 시간적·경제적 부담이 큰 청년들이 짧은 시간 안에 효율적으로 시험을 준비할 수 있도록, 약 일주일간 매일 수업이 진행되는 ‘속전속결’ 과정을 마련했다.

오픽 강좌는 7월 6일부터 11일까지 도봉구청 세미나실에서 매일 진행된다. 시간은 오전반(오전 9시~오후 1시)과 오후반(오후 1시 30분~오후 5시 30분)으로 나눠 운영된다. 반별 수강 인원은 10명이다.

토익 강좌는 7월 20일부터 28일까지 평일 오후 1시 30분부터 오후 5시 30분까지 창동아우르네 대강당에서 교육이 이뤄진다. 모집 정원은 50명이다.

두 강좌의 대상은 구에 거주하거나 활동하는 19세부터 45세 이하의 취업준비 청년이다. 신청은 각 교육 시작일 7일 전까지 홍보 포스터에 포함된 QR코드로 하면 된다.

구 관계자는 “단기간에 어학 자격증을 취득하는 데 도움이 될 수 있도록 알차게 구성했다”며 “강좌가 청년의 성공적인 취업에 든든한 디딤돌이 되길 바란다”고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 하반기 채용 대비 청년 어학강좌 운영
  • 오픽·토익 단기 집중과정, 시간·비용 부담 완화
  • 도봉구 거주·활동 청년 대상, QR 신청
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