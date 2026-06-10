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성동구, 마을정원사 총 227명…11기·12기 신규 위촉

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-06-10 14:02
입력 2026-06-10 14:02

제11·12기 38명 신규 위촉
10주간 정원 관리 양성교육

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서울 성동구 성동가드닝센터에서 지난 5일 열린 ‘제11기 성동구 마을정원사 위촉식’에서 정원사들이 기념 사진을 찍고 있다. 성동구 제공
서울 성동구 성동가드닝센터에서 지난 5일 열린 ‘제11기 성동구 마을정원사 위촉식’에서 정원사들이 기념 사진을 찍고 있다.
성동구 제공


서울 성동구는 지역 곳곳에 정원을 직접 조성하고 가꾸는 마을정원사 38명을 새로 위촉했다고 10일 밝혔다.

구는 지난 5일 성동가드닝센터에서 ‘제11기·제12기 마을정원사 위촉식’을 개최했다. 일상 속 정원문화 확산에 나선 마을정원사는 총 227명이다.

이번에 위촉된 마을정원사는 4월 3일부터 6월 5일까지 10주간의 양성교육 과정을 이수했다. 교육과정은 ▲정원 유형별 조성 및 유지관리 ▲다양한 식물의 이해와 관리 ▲정원디자인 등 이론 교육을 비롯해 ▲중랑천 용비쉼터 정원 내 ‘정원사의 뜰’ 식재, 전정(식물 겉을 자르고 다듬는 일) 등 유지관리 실습 ▲정원도슨트(정원해설사) ▲시민정원사와 함께하는 2026 서울국제정원박람회 견학 등 현장 실습으로 이루어진 체계적인 프로그램으로 운영됐다.

성동구 마을정원사는 구가 2024년부터 양성해 온 주민참여형 정원공동체다. 단순한 정원 조성을 넘어 계절과 공간의 특성에 맞는 유지관리 활동을 지속적으로 이어왔다. 올해 위촉된 제11·12기 마을정원사는 기존 기수와 협력해 성동구 4개 권역의 중점 일상정원을 전담 관리할 예정이다. 이들은 정원 조성은 물론 관수, 제초, 시든 꽃대 정리 등 계절별 유지관리 활동에 참여한다.



또한 구는 올해부터 월별 단체활동을 통한 마을정원사들의 역량 강화 교육을 주기적으로 운영해 마을정원사의 전문성과 공동체 활동을 더욱 강화할 계획이다. 구 관계자는 “앞으로도 하반기에 추진될 마을정원사 양성교육에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 마을정원사 38명 신규 위촉, 총 227명 확대
  • 10주 교육·현장실습 거쳐 4개 권역 정원 관리
  • 월별 단체활동·추가교육으로 역량 강화 계획
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