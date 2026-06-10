동대문구, 중·고교생 위한 ‘학부모 학습코칭’ 운영

11일·13일 동대문구 교육지원센터

김상근 덕원여고 교사·강남인강 강사

‘곰쌤교실’의 고창훈 금곡고 교사 강의

이미지 확대 서울 동대문구 용두동 구청 청사 전경.

동대문구 제공

세줄 요약 동대문구, 중·고교생 학부모 학습코칭 특강 운영

고교생 대상 영어 공부법·탐구 전략 안내

중학생 대상 시험 준비·복습·집중력 향상법 제시

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서울 동대문구는 11일과 13일 동대문구 교육지원센터에서 중·고등학생과 학부모를 위한 ‘학부모 학습코칭’ 특강을 운영한다고 10일 밝혔다.11일 오후 7시에는 고등학교 1~2학년 학생과 학부모를 대상으로 ‘1등급 영어 공부법, 탐구 전략’ 특강이 진행된다. 강남인강 강사이자 덕원여고 영어 교사인 김상근 강사가 강의를 맡는다. 김 강사는 내신과 수능을 함께 대비할 수 있는 방법과 경쟁력 있는 학생부를 위한 탐구 활동 전략들을 알려줄 예정이다.13일 오후 1시에는 중학교 1~3학년 학생과 학부모를 대상으로 ‘중등 공부법, 바로잡는 핵심 전략’ 특강이 진행된다. 유튜브와 소셜미디어(SNS)에서 ‘곰쌤교실’로 알려진 공부법 코칭 전문가이자 금곡고등학교 교사인 고창훈 강사가 강의를 맡아 시험 준비, 복습 방법, 필기 방법, 집중력 향상법 등 중학생들의 실제 고민을 바탕으로 실천 가능한 방법을 안내한다.이번 특강은 학부모와 자녀가 함께 참여하는 방식으로 마련됐다. 구는 자녀와 함께 공부 방법을 점검하고 가정에서 실천할 수 있는 학습 방향을 찾아보는 데 중점을 두었다.구 관계자는 “앞으로도 가정에서 실천 가능한 학습 지원 프로그램을 지속적으로 운영해 나갈 계획”이라고 밝혔다.유규상 기자