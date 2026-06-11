‘더위 피난처’ 163곳…도봉구 ‘여름 안전망’ 구축

- 경로당·복지관 등 생활밀착형 쉼터 운영

- 관리책임자 지정·점검으로 안전성 강화

이미지 확대 서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경.

도봉구 제공

세줄 요약 무더위쉼터 163곳 운영, 폭염 대응 강화

도봉·방학·창동 야간 쉼터 3곳 추가

취약계층 보호 위한 여름 안전망 구축

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서울 도봉구는 이달부터 9월 말까지 지역 곳곳에서 무더위쉼터를 운영한다고 11일 밝혔다.운영 쉼터는 도봉구청 내 1곳을 포함해 동주민센터 14곳, 경로당 127곳, 복지관 8곳, 창동 쌍리단길 플랫폼 모두온 등 총 163곳이다.운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지며 폭염특보가 발령될 시에는 평일은 오후 10시까지, 휴일과 주말은 오전 9시부터 오후 8시까지다. 시설별로 운영 시간은 일부 조정될 수 있다.구는 도봉동, 방학동, 창동 권역에 각각 1곳씩 총 3곳의 야간 무더위쉼터도 함께 운영한다. 이용 대상은 65세 이상 폭염 취약계층 어르신 등이다. 동주민센터 방문 또는 전화로 신청하면 된다.무더위쉼터의 자세한 위치와 안내는 도봉구 홈페이지와 국민안전24 누리집, 서울안전누리, 안전디딤돌 앱 등에서 확인할 수 있다.안전한 운영을 위해 재난안전과 총괄담당자, 시설관리부서 업무 담당자, 시설 담당자 등이 관리책임자를 맡는다. 구는 폭염대책기간 자체점검을 실시해 운영상 문제점을 예방할 계획이다.오언석 구청장은 “무더위쉼터 운영을 비롯해 구민 체감형 폭염 대책을 차질 없이 추진해 구민들이 안전하게 여름을 날 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.유규상 기자