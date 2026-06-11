마포구 “레드로드에서 호국 정신 기려요”

13일 오전 11시 30분부터 호국보훈 감사축제 개최

이미지 확대 서울 마포구 제공

세줄 요약 마포구, 레드로드서 제4회 호국보훈 감사축제 개최

보훈대상자·주민 참여, 감사와 존경의 마음 공유

기념식·공연·전시·체험으로 세대 공감의 장 마련

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서울 마포구는 호국보훈의 달을 맞아 13일 레드로드 R5와 R6에서 오전 11시 30분부터 오후 3시 30분까지 ‘당신과 함께해서 행복합니다–제4회 호국보훈 감사축제’를 개최한다고 11일 밝혔다.올해로 4회를 맞이한 이번 축제는 보훈대상자와 가족, 지역주민이 함께 참여한다. 나라를 위한 희생과 헌신에 감사를 전하고, 세대 간 보훈 정신의 의미와 가치를 공감할 수 있도록 마련됐다.축제는 ‘과거의 희생에서 현재의 감사로, 미래의 기억으로’ 이어지는 시간여행형 보훈축제로 아이부터 어른까지 전 세대가 함께 공감할 수 있도록 기념식, 문화공연, 전시 및 체험 프로그램 등 다채로운 콘텐츠로 구성됐다.군악대 퍼레이드와 연주로 막을 여는 기념식에서는 보훈유공자 감사패 수여와 어린이·청소년 나라사랑 공모전 시상식, 최우수작 낭독, 기념 퍼포먼스 등이 진행된다. 가수 배금성과 배진아의 축하공연이 펼쳐지며 국가보훈대상자와 주민이 함께 감사와 존경의 마음을 나누는 화합의 장으로 꾸며질 예정이다.행사장에는 ‘기억의 시간’, ‘감사의 시간’, ‘희망의 시간’ 세가지 시간여행 테마 공간이 조성된다. ‘기억의 시간’에서는 나라를 지킨 영웅의 발자취를 기억하는 공간으로 보훈단체 및 보훈회관 소개, 국가 예우사업인 ‘보훈밥상’ 홍보관 등을 조성해 보훈대상자를 위한 지원사업을 한눈에 살펴볼 수 있다.‘감사의 시간’은 국가를 위해 헌신한 분들께 존경과 감사의 마음을 전하는 전시 공간이 마련된다. ‘호국보훈·나라사랑 어린이 그림그리기 공모전’ 수상작 31점을 비롯해 태극기 변천사를 담은 국가상징 태극기 사진전, 군용 장비와 군복 등을 전시해 보훈대상자의 헌신을 되새기는 기회를 제공한다.‘희망의 시간’은 미래세대와 보훈을 연결하는 체험 공간으로 운영된다.서울지방보훈청과 청소년문화의집, 우리동네키움센터 등 유관기관이 참여해 AI로 만나는 독립영웅 체험, 태극기 타투와 페이스페인팅 등 어린이와 청소년이 쉽고 재미있게 보훈문화를 접할 수 있는 프로그램을 진행한다.또 보훈대상자와 어르신을 위한 태극기 컵쌓기, 오재미놀이 등 전통놀이 체험과 인생두컷 사진촬영, 먹거리 부스도 함께 운영한다. 구 관계자는 “제4회 호국보훈 감사축제가 나라를 위해 헌신하신 국가보훈대상자분들께 감사와 존경의 마음을 전하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.김동현 기자