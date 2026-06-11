류삼영 동작구청장 당선인 당선증 수령 “오로지 주민만 바라볼 것”

교부식 후 국립서울현충원 참배

이미지 확대 류삼영 서울 동작구청장 당선인이 10일 동작구선거관리위원회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식’에서 당선증을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.

동작구 제공

세줄 요약 당선증 교부식 참석, 주민 뜻 수용

동작구 성장 동력 재가동 의지 표명

현충원 참배와 주민 인사 일정 진행

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6·3 지방선거에서 서울 동작구청장에 당선된 류삼영 당선인은 10일 “지지하신 분들과 지지하지 않으신 분들 모두의 뜻을 겸허히 받들어 동작구의 성장 동력을 다시 한번 가동하겠다”고 밝혔다.그는 이날 동작구선거관리위원회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식’에 참석해 이 같이 전했다. 이번 선거에서 동작구는 류 당선인을 비롯해 광역의원 4명과 기초의원 17명(비례대표 2명 포함) 등 모두 21명이 선출됐다.동작구 지역 시·구의원과 함께 당선증을 받은 류 당선인은 “오로지 주민만 바라보고 동작구의 미래를 위해 다 함께 나아가자”고 강조했다.류 당선인은 교부식 직후 지역 당선인들과 함께 국립서울현충원으로 이동해 헌화하고 참배했다.퇴근 시간에는 흑석역과 이수역, 사당역 등지를 돌며 주민들에게 당선 사례 인사를 했다.박재홍 기자