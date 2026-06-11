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성동구, 심화 평생학습 ‘성동 마스터 아카데미’ 운영

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-06-11 18:02
입력 2026-06-11 18:02

한양대, 한양여대 등 지역 기관과 협력…5개 강좌
중식·양식 요리부터 생성형 인공지능(AI) 활용까지

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성동 마스터 아카데미 수강생 모집 안내문. 성동구 제공
성동 마스터 아카데미 수강생 모집 안내문.
성동구 제공


서울 성동구는 지역 기관과 연계해 전문적인 평생학습 기회를 제공하는 ‘2026년 성동 마스터 아카데미’를 운영한다고 11일 밝혔다.

아카데미는 지역의 대학과 전문 기관 등 우수한 인적·물적 자원을 활용해 수준 높은 강의를 제공하는 구만의 차별화된 연계 교육 프로그램이다. 올해는 성동구 평생학습관과 한양여자대학교 평생교육원, 한양대학교 미래인재교육원, 아이사랑복합문화센터가 협력해 총 5개 강좌를 운영한다.

과정은 ▲조리기능장과 함께하는 중식과 양식 미식 클래스 ▲디저트카페 ▲생성형 인공지능(AI) 기초와 실전 활용 ▲문학을 통해서 본 위안과 치유 ▲클립스튜디오 디지털 드로잉과 굿즈 제작 등이다.

성동 마스터 아카데미는 지난해에도 클립스튜디오 만화 그리기, 홈레스토랑 만들기, 건축과 AI가 만나서 생기는 놀라운 변화 등 실습 중심의 평생학습 프로그램을 운영했다.

강좌 수강 신청은 오는 15일 오전 9시부터 성동구 누리집(홈페이지) 신속예약 시스템을 통해 선착순으로 진행한다. 구민 또는 성동구 소재 직장인이나 대학생이라면 누구나 신청할 수 있다.

교육은 6월 29일부터 7월 30일까지다. 자세한 사항은 성동구 평생학습관 홈페이지 또는 교육지원과로 문의하면 된다.



구 관계자는 “앞으로도 다양한 학습 수요를 반영한 평생학습 프로그램을 운영해 누구나 배움의 즐거움을 누릴 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 지역 대학·기관 연계한 심화 평생학습 운영
  • 조리·AI·문학·드로잉 등 5개 실습 강좌 구성
  • 15일 오전 9시부터 선착순 신청 접수
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