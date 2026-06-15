“더위야 가라”…인천시, 도심 물놀이장 47곳 개장

이미지 확대 인천시 관내 공원에 설치된 물놀이장. 인천시 제공

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인천시가 본격적인 여름철을 앞두고 도심 내 피서 공간을 마련했다. 시는 관내 공원 총 47개소에 물놀이장을 개장한다고 15일 밝혔다.지난 13일 남동물빛놀이터가 가장 먼저 문을 연 가운데, 각 군·구는 7~8월을 중심으로 물놀이장을 운영한다.서구는 경명공원과 청라호수공원 환상의 숲 놀이터를 비롯해 가좌어린이공원, 원신공원, 경서근린공원, 한신공원, 늘푸른공원 등 총 12개소를 운영해 가장 많다. 이어 남동구(10곳), 연수구(9곳), 부평구(6곳)가 뒤를 이었다.시는 모든 물놀이장에 전문 안전요원을 배치하고 자외선(UV) 소독과 염소 소독 등을 실시해 수인성 질병 예방에 나선다. 또한 시설물 사전 점검을 통해 위험 요소를 제거하고 시민들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 운영할 방침이다.강남주 기자