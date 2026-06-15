메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

“더위야 가라”…인천시, 도심 물놀이장 47곳 개장

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강남주 기자
수정 2026-06-15 11:07
입력 2026-06-15 11:07
이미지 확대
인천시 관내 공원에 설치된 물놀이장. 인천시 제공
인천시 관내 공원에 설치된 물놀이장. 인천시 제공


인천시가 본격적인 여름철을 앞두고 도심 내 피서 공간을 마련했다. 시는 관내 공원 총 47개소에 물놀이장을 개장한다고 15일 밝혔다.

지난 13일 남동물빛놀이터가 가장 먼저 문을 연 가운데, 각 군·구는 7~8월을 중심으로 물놀이장을 운영한다.

서구는 경명공원과 청라호수공원 환상의 숲 놀이터를 비롯해 가좌어린이공원, 원신공원, 경서근린공원, 한신공원, 늘푸른공원 등 총 12개소를 운영해 가장 많다. 이어 남동구(10곳), 연수구(9곳), 부평구(6곳)가 뒤를 이었다.

시는 모든 물놀이장에 전문 안전요원을 배치하고 자외선(UV) 소독과 염소 소독 등을 실시해 수인성 질병 예방에 나선다. 또한 시설물 사전 점검을 통해 위험 요소를 제거하고 시민들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 운영할 방침이다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
인천시가 올 여름 운영하는 물놀이장은 총 몇 개소인가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기