전남도, 산림병해충 예찰·방제 연구 총력전

드론 활용·친환경 방제 등 신속 대응으로 피해 최소화

이미지 확대 전남도산림연구원이 산림병해충 예찰을 위해 드론을 활용한 항공예찰을 하고 있다.

세줄 요약 기후변화로 산림병해충 발생 증가 대응

드론·고정조사구 활용한 예찰 강화

페로몬 트랩·약제시험으로 방제 연구

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소나무재선충병 등 산림병해충 발생이 크게 늘면서 전남도가 예찰과 진단, 방제 기술 연구에 총력전을 펼친다.전남도산림연구원은 기후변화로 소나무재선충병의 매개충인 솔수염하늘소 등 산림병해충의 발생이 증가해 피해가 확산함에 따라 주요 산림병해충에 맞춰 과학 기반 예찰·정밀진단과 방제 기술 연구 강화에 나섰다.연구원은 먼저 산림병해충의 조기 발견과 정확한 진단, 적기 방제를 위한 효율적인 예찰을 위해 대상지 선정과 예찰 우선순위, 조사 횟수와 시기 등을 고려해 현장 여건에 맞는 예찰 계획 수립을 추진하고 있다.사람이 접근하기 어려운 험준한 산림지역에는 드론을 활용한 항공예찰을 병행해 예찰의 효율성과 정확성을 높이고 있다.또 소나무재선충병 등 산림병해충과 가로수 등 도시 숲에 피해를 주는 벚나무빗자루병 등 총 15종을 대상으로 22개 시군 110개소에 고정조사구를 설치해 발생 시기와 규모, 상황도 조사한다.유아등을 활용한 산림해충 채집과 함께 명승지, 국립공원 등 주요 산림지역 10개소를 대상으로 돌발 병해충 발생 상황을 9월까지 매월 정기적으로 조사할 예정이다.특히 산림 분야에서 가장 큰 피해를 주는 소나무재선충병은 매개충 우화상황 조사와 함께 피해가 심한 지역에 친환경 방제 방법인 페로몬 유인트랩 설치로 매개충인 솔수염하늘소를 수거하고 있다.가로수와 조경수에 피해를 주는 맵시혹나방, 황칠나무 잎마름병 등 신규 병해충에 대해서는 방제 효과가 높고 안전성이 있는 약제를 선발하기 위한 농약직권등록시험도 함께 추진하고 있다.오득실 전남산림연구원장은 “산림병해충은 조기 예찰과 정확한 진단이 무엇보다 중요한 만큼 선제적으로 대응하겠다”며 “산림병해충 예찰과 진단, 방제 기술 연구에 총력을 기울여 피해를 최소화하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자