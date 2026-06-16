초1부터 고1까지…금천구 글로벌인재학당에서 여름 외국어 특강

영어·중국어 융합형 특강 등 28개 수업

이미지 확대 금천구 글로벌인재학당 외국어 특강 서울 금천구에서 지난해 글로벌 인재학당 여름 특강 ‘영화동화책 읽기 수업’이 진행되고 있다.

금천구 제공

세줄 요약 여름방학 맞아 글로벌인재학당 특강 운영

초1~고1 232명 대상, 28개 강좌 구성

원서 읽기·토론·회화·중국어 등 진행

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서울 금천구는 여름방학을 맞아 외국어 활용 능력을 키울 수 있는 ‘2026년 글로벌인재학당 여름특강’을 운영한다고 16일 밝혔다.이번 특강은 방학 기간에 외국어를 보다 집중적으로 학습하고 세계문화를 이해할 수 있도록 마련됐다.기간은 7월 20일부터 8월 14일까지다. 글로벌인재학당(시흥초 신관 1층)과 온라인 화상 플랫폼을 활용한 온·오프라인 방식으로 진행된다. 초1부터 고1까지 총 232명을 대상으로 4주간 20회 과정이다. 원서 읽기, 영어 토론, 원어민 회화, 중국어 강좌 등 총 28개 강좌가 진행된다.특히 체계적인 수업이 이뤄지도록 기존 수강생에게는 학습 수준과 적합한 강좌를 안내한다. 신규 수강생에게는 친숙하고 대중성이 높은 원서를 활용해 수업 몰입도를 높일 계획이다. 글로벌인재학당이 개최한 최근 3년간 504개 강좌에는 3332명이 참여했다.수강 신청은 오는 30일 오후 6시까지 금천구청 홈페이지 통합예약서비스에서 선착순으로 진행된다.유성훈 구청장은 “여름방학 특강을 통해 학생들이 외국어 실력뿐 아니라 세계문화 이해력과 자신감을 함께 키우길 바란다”고 말했다.김주연 기자