완도군, ‘노화 미라항 어촌 뉴딜 300 사업’ 준공식 개최

어업인 작업 효율성 및 주민 생활 편의 향상, 활력 있는 어촌 기대

이미지 확대 완도군이 지난 12일 노화읍 대대손손 복지센터에서 ‘미라항 어촌뉴딜 300 사업’ 준공식을 하고 있다.

세줄 요약 노화 미라항 어촌 뉴딜 300 사업 준공식 개최

복지센터·선착장·활력공원 등 기반시설 조성

어업 효율·안전성 및 주민 편의 개선 기대

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전남 완도군이 지난 12일 노화읍 미라리 대대손손 복지센터 광장에서 ‘노화 미라항 어촌 뉴딜 300 사업’ 준공식을 개최했다.준공식은 미라항의 새롭게 변화된 모습을 알리고, 사업 성과를 주민들과 함께 나누기 위해 마련됐다.총사업비 102억 6300만원이 투입된 ‘노화 미라항 어촌 뉴딜 300 사업’은 2021년 해양수산부 공모 사업에 선정된 뒤 2022년 5월 한국농어촌공사 해남완도지사와 위·수탁 협약을 체결했다. 이어 기본·시행 계획 승인을 거쳐 2024년 8월 공사에 착공해 올해 6월 사업을 완료했다.주요 사업으로는 대대손손 복지센터 신축과 전복 활력 센터 및 활력 공원 조성, 기항지 개선, 선착장 조성, 주민 역량 강화 사업 등이다.군은 이번 사업 준공을 통해 어업인의 작업 효율성과 안정성이 향상되고 주민 생활 편의가 개선될 것으로 기대했다.군 관계자는 “이번 사업을 통해 미라항이 어촌 뉴딜 사업의 선도 모델이 될 수 있기를 바란다”며 “어촌 뉴딜 사업이 주민 삶과 어업 현장에 실질적인 도움이 될 수 있도록 주민들과 함께 노력하겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자