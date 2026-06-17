동대문구, ‘6·25 순진 16지사 위령제’…구청장 마지막 현장

6·25전쟁 자발적 결사대 청년 16명

이미지 확대 이필형 동대문구청장이 지난 16일 답십리동 장령당공원 ‘ 6·25 순진(殉盡) 16지사 위령비’를 방문해 위령제를 진행하고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 지난 16일 답십리동 장령당공원 위령비에서 ‘6·25 순진 16지사 위령제’를 거행했다고 17일 밝혔다. 동대문구 재향군인회가 주관한 이번 행사는 6·25전쟁 당시 자발적으로 결사대를 조직해 활동하다 순국한 청년 16인의 넋을 기리기 위해 마련됐다.이날 위령제는 이필형 동대문구청장의 마지막 현장 일정이다. 앞서 이 구청장은 2022년 취임 후 첫 현장 방문지로 이 위령비를 찾은 바 있다. 행사에는 장영세 동대문구 재향군인회장을 비롯해 보훈단체, 재향군인 회원 등 80여명이 참석해 헌화와 분향, 헌주, 묵념으로 호국영령의 희생을 추모했다.위령비는 1988년 건립된 국가보훈처 지정 현충시설로 재향군인회가 관리 중이다. 순진 16지사는 6·25전쟁 당시 대한결사단 답십리분대 소속으로 활동하다 순국한 강종대·김봉주·김순영·강수현·구진회·홍순용·강복만·강석태·이교남·강석훈· 김영환·박종열·박영천·박은예·박영민·곽명선 등 16명이다.이 구청장은 “민선 8기 첫 현장 방문도, 마지막 현장 방문도 순국영령 앞에서 하게 됐다”며 “오늘의 자유와 평화가 선열들의 희생 위에 세워졌음을 잊지 않고, 미래 세대가 호국보훈의 뜻을 이어갈 수 있도록 끝까지 마음을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자