완도군, ‘디지털 관광 주민증’으로 알뜰 여행하세요!

완도해양치유센터 30% 할인 등 다양한 할인 혜택 적용

이미지 확대 ‘완도군 디지털 관광 주민증’ 홍보물.

세줄 요약 디지털 관광 주민증 공모 사업 최종 선정

대한민국 구석구석서 무료 발급 가능

46개 가맹점과 특색 할인 혜택 마련

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전남 완도군이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 ‘디지털 관광 주민증’ 공모 사업에 최종 선정돼 본격적인 운영에 들어갔다.‘디지털 관광 주민증’은 지역 관광 활성화를 위해 관광객에게 숙박, 식음료, 체험 시설 등에서 사용할 수 있는 다양한 할인 혜택을 제공해 방문 빈도를 높이고 생활 인구를 확대하기 위해 도입된 제도다.한국관광공사가 운영하는 ‘대한민국 구석구석’ 누리집과 모바일 앱을 통해 누구나 무료로 ‘디지털 관광 주민증’을 발급받을 수 있다.군은 관광객의 여행 만족도를 높이고 지역 상권 활성화를 위해 숙박·식음료·관람·체험·쇼핑 등 5개 분야의 46개 가맹점을 확보했다.가맹점은 ‘대한민국 구석구석’ 누리집과 모바일 앱에서 확인 가능하며, 관광객은 가맹점 이용 시 관광 주민증을 제시하고 업체별 혜택을 받을 수 있다.특히 완도해양치유센터 이용료 30%와 완도타워 입장료 50% 등 완도만의 특색 있는 관광자원과 연계한 파격 할인 혜택도 받을 수 있다.군은 이번 사업을 통해 관광객에게 다양한 혜택을 제공해 여행 만족도를 높이고, 지역 소상공인의 매출 증대를 도모함으로써 관광 및 지역 경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대했다.군 관계자는 “완도를 방문할 경우 디지털 관광 주민증을 발급받아 알뜰한 여행을 하고, 특히 완도해양치유센터 이용료는 30% 할인이 적용되는 만큼 치유 관광을 즐겨보시길 바란다”라고 밝혔다.완도 류지홍 기자