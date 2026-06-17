양천구, 진로·진학 특강 ‘19시, 미래를 켜다’ 개최

유튜브 ‘교육대기자TV’ 운영 방종임 대표 초청

저녁 7시 해누리타운서…직장인 학부모 기회

이미지 확대 양천구 진로·진학 설명회 ‘19시, 미래를 켜다’ 강의 안내문.

양천구 제공

세줄 요약 평일 저녁 진로·진학 설명회 운영

직장인 학부모 참여 문턱 낮춘 기획

AI 시대 교육법과 부모 역할 강연

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서울 양천구는 진로·진학 설명회 ‘19시, 미래를 켜다(Future ON)’()를 운영한다고 17일 밝혔다. 급변하는 교육 환경 속에서 학부모의 자녀 교육 역량을 강화하고 미래 사회 변화에 대한 이해를 돕기 위해서다.이번 설명회는 직장인 학부모의 참여 문턱을 낮추기 위해 평일 저녁 시간대(오후 7시~9시)에 개최된다. 구는 올해 11월까지 총 3회에 걸쳐 교육 분야 전문가를 초청해 최신 교육 흐름과 맞춤형 진로·진학 정보를 제공할 예정이다.첫 강연은 다음 달 7일 오후 7시 신정동 해누리타운 2층 해누리홀에서 열린다. 강사로는 17년간 교육 전문기자로 활동하고 구독자 52만명 규모의 유튜브 채널 ‘교육대기자TV’를 운영하고 있는 방종임 대표가 나선다.방 대표는 이번 강연에서 ‘AI 시대 앞서가는 부모를 위한 자녀 교육법’을 주제로 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 교육 환경 변화와 미래 사회가 요구하는 핵심 역량을 소개한다. 이와 함께 변화하는 시대에 부모가 갖추어야 할 역할과 가정에서 바로 실천할 수 있는 5가지 전략도 제시한다.강연 내용은 자기주도성, 변화 대응력, 문제해결력, 회복탄력성 등 미래 인재에게 필요한 핵심 역량의 중요성이다. 또 성적·통제 중심 관리자가 아닌 자녀를 신뢰하며 성장 과정을 지켜보는 ‘코치’로서의 부모 역할 변화까지 사례를 바탕으로 풀어낼 계획이다.모집 인원은 400명이다. 유치원·초·중·고등학생 자녀를 둔 학부모는 누구나 참여할 수 있다. 신청은 양천구평생학습포털로 하면 된다.이기재 양천구청장은 “이번 설명회가 학부모들이 미래 교육의 방향을 이해하고 자녀의 성장과 진로를 준비하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.유규상 기자