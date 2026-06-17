여수시장 인수위, 에너지 전환 전략 수립 나서

수소산업·해상풍력 등 재생에너지 개발과 RE100 달성 등 점검

이미지 확대 여수시장 인수위원회인 ‘위기극복 시민주권 기획위원회’가 에너지전환 전략 관련 여수시 업무보고를 받고 있다.

세줄 요약 여수시장 인수위, 에너지 전환 전략 점검

해상풍력·수소산업·RE100 추진안 논의

주민 이익 공유와 탄소중립 과제 검토

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서영학 여수시장 당선인 인수위원회인 ‘위기극복 시민주권 기획위원회’가 에너지 전환 전략 수립에 나섰다.기획위원회는 지난 16일 여수시 업무보고를 통해 여수국가산단 산업경쟁력 강화와 수소산업 육성, 해상풍력 등 재생에너지 개발·보급 방안과 기업과 공공의 RE100 달성을 통한 에너지 전환 및 산업 혁신 전략을 집중 점검했다.특히 위원회는 여수시 3GW 공공 주도 해상풍력 개발과 8GW 민간 해상풍력 사업의 기업 RE100 적용 및 주민 이익 공유, 산업부산물 자원순환 지원, 주민 햇빛 발전 사업 추진, 건축·교통 분야 탄소중립 정책, 공공 RE100·시민 RE100 정책 방향 등을 중점 과제로 논의했다.위원회는 앞으로 산업계와 에너지 시민단체, 전문가 그룹과 함께 ‘여수형 에너지 전환 전략’을 구체화해 나갈 계획이다.안기완 위원장은 “여수시는 전국 기초자치단체 가운데 온실가스 배출량이 가장 많은 도시다”며 “에너지 전문가들과 함께 석유화학산업의 경쟁력 강화를 위한 에너지 전환 등 실효성 있는 정책을 마련하겠다”고 밝혔다.한편 기획위원회는 여수섬박람회 성공 개최와 청년 일자리 창출, AI 행정 체계 구축 등을 민선 9기 주요 전략 과제로 검토하고 있으며 시민과 전문가 의견을 시정 운영 계획에 반영해 나갈 방침이다.여수 류지홍 기자