도봉구, 여름맞이 ‘미래인재캠프’ 운영

초등학교 5~6학년 30명 모집

관계 형성·도전 활동 등 구성

이미지 확대 도봉구 청소년 미래인재캠프 모집 포스터.

도봉구 제공

세줄 요약 도봉구, 여름맞이 미래인재캠프 참가자 모집

초등 5~6학년 30명 대상, 평창 3일 체험

협동심·도전정신·의사소통 능력 향상 기대

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서울 도봉구는 8월 11일부터 3일간 국립평창청소년수련원에서 진행되는 ‘미래인재캠프’에 참여할 지역 초등학교 5~6학년 학생 30명을 모집한다고 18일 밝혔다.캠프에 참여한 청소년은 학교와 학원 중심의 일상에서 벗어나 또래와 함께 다양한 체험활동을 경험하며 협동심과 도전정신을 기를 수 있다.주요 프로그램은 ▲관계 형성 활동 ▲공동체 활동 ▲도전 활동 ▲천체관측 활동 ▲팀별 미션수행 ▲레크리에이션 ▲포토엔티어링 등이다.구 관계자는 “모든 프로그램은 또래 간 협력과 문제해결 과정을 중심으로 운영돼 참가 청소년들이 자연스럽게 리더십과 의사소통 능력을 키울 수 있다”라고 설명했다.참가 신청은 오는 30일부터 7월 9일까지 도봉구 홈페이지에서 하면 된다. 대기 인원 10명을 포함해 총 40명을 접수하며, 이후 전산 추첨을 통해 최종 30명을 선정한다. 참가비용은 7만 8000원이다.유규상 기자