전남도, 강진의료원에 장애 친화 산부인과 운영

복지부 운영 지원사업 선정, 시설 보강·전문의 협진 체계 구축

이미지 확대 강진의료원 외래산부인과.

세줄 요약 강진의료원, 장애 친화 산부인과 수행기관 선정

2027년 상반기 운영 목표, 여성장애인 맞춤 진료체계 구축

24시간 분만 대응과 다학제 협진 인프라 마련

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보건복지부의 ‘장애 친화 산부인과 운영지원 사업’ 수행기관에 전남 강진의료원이 최종 선정돼 2027년 상반기 운영 개시를 목표로 여성장애인 맞춤형 산부인과 진료체계 구축을 추진한다.이 사업은 여성장애인이 안전하게 임신·출산하고 생애주기별 여성질환 관리를 받도록 산부인과를 지정·지원하는 사업이다.의료원은 전남 중남부권 거점 의료기관으로 24시간 고위험 분만 대응 인프라를 구축하고, 산부인과·소아청소년과·마취통증의학과 전문의 협진 체계를 마련해 여성장애인에게 산과·부인과 진료를 제공할 계획이다.총사업비는 4억 9000만원이며 시설·장비 보강비 3억 5000만원은 1회 지원하고, 운영비 1억 4000만원은 매년 지원하며 재원은 국비와 지방비를 매칭해 투입한다.전남도는 공공어린이재활의료센터(목포중앙병원), 장애친화 건강검진기관(목포·순천·강진의료원·장흥통합의료병원), 전남권역 장애인구강진료센터(순천의료원), 지역장애인보건의료센터(순천의료원) 등 장애 친화 의료 인프라를 확충하고 있다.정광선 전남도 보건복지국장은 “이번 선정은 전남지역 여성장애인의 의료 접근성과 건강권 향상에 도움이 될 것”이라며 “강진의료원이 차질 없이 운영을 시작하도록 필요한 행정적·재정적 지원을 하겠다”고 밝혔다.강진 류지홍 기자