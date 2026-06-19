민선9기 구례군수직 인수위원회 현판식 및 위촉식

5개 분과 15명 구성

이미지 확대 구례군수직 인수위원회가 군의회 2층에 사무실을 열고 본격적인 활동에 들어갔다.

이미지 확대 구례군수직 인수위원회가 군의회 2층에 사무실을 열고 본격적인 활동에 들어갔다.

세줄 요약 구례군수직 인수위 현판식·위촉식 개최

5개 분과 체계로 군정 인수 본격화

공약 구체화·현안 점검·백서 발간 계획

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구례군수직 인수위원회가 군의회 2층에 마련된 인수위원회 사무실에서 민선 9기 구례군수직 인수위원회 현판식 및 위촉식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.지난 17일 열린 행사에는 장길선 구례군수 당선인을 비롯해 인수위원장, 부위원장, 인수위원 등 16명이 참석했다.민선 9기 구례군수직 인수위원회는 총 15명으로 구성됐다. 위원장은 심정섭 전 구례군 자치행정국장, 부위원장은 김동환 전 청주대학교 경영학과 교수가 맡았다.인수위원회는 군정 전반에 대한 이해와 분야별 전문성, 현장 경험을 갖춘 관련 분야 전문가들로 꾸려졌다. 효율적인 군정 인수와 정책 점검을 위해 ▲정책·행정 ▲교육·복지 ▲문화·교통 ▲농업·경제 ▲건설·환경 등 5개 분과 체계로 운영된다.인수위는 앞으로 민선 9기의 안정적인 출범을 지원하기 위해 군정 기조 및 운영 방향 설정, 현안 및 주요 업무 추진 상황 점검 등을 한다. 이어 군수 공약 사항 검토 및 구체화, 군정 목표와 방침 확정, 주요 사업장 방문, 백서 발간 등의 역할을 수행할 계획이다.장길선 구례군수 당선인은 “인수위원회는 민선 9기 구례군정의 출발을 준비하는 중요한 첫 단계다”며 “군민의 기대에 부응할 수 있도록 군정 현안을 꼼꼼히 점검하고, 공약 사항을 실현 가능한 정책으로 구체화할 수 있도록 지혜를 모아 달라”고 당부했다. 이어 “특히 민선 9기 핵심 공약인 구례형 기본소득 사회를 구현할 수 있도록 지속 가능한 재원 마련을 최우선 과제로 삼고 검토해 달라”고 강조했다.심정섭 인수위원장은 “민선 9기가 차질 없이 출범할 수 있도록 실무적이고 책임 있는 역할을 수행해야 한다”며 “군정 현황을 면밀히 살펴 주요 현안과 공약 사항 등이 군민이 체감할 수 있는 정책으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.구례 최종필 기자