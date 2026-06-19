여수디오션 워터파크, 6월 20일 전면 개장···‘캐치티켓’ 은 현장서

안전 점검 마친 10여종 어트랙션 본격 가동

20~21일 이틀간 워터파크 곳곳에 무료 이용권 숨겨

이미지 확대 실외워터파크 전경

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세줄 요약 실외 시설 전면 개장, 여름 시즌 본격 돌입

현장 캐치티켓 운영, 무료 혜택 제공

캐논볼·슬라이드 등 전 연령 시설 가동

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호남 최대 물놀이 시설인 여수 디오션 워터파크가 오는 20일 실외 시설을 전면 개장하며 본격적인 여름 시즌 운영에 돌입한다.현재 운영 중인 실내 워터파크에 이어 실외 시설까지 모두 개방하며 전 시설 가동 체제에 들어간다.실외 전면 개장을 기념해 외부에서 운영되던 소통형 콘텐츠 ‘캐치티켓’을 20일과 21일 양일간 워터파크 현장에서 특별 운영한다.워터파크 곳곳에 숨겨진 티켓을 직접 찾아 무료 이용권, 식음 쿠폰 등 다양한 혜택을 받을 수 있는 체험형 이벤트다.캐치티켓은 학교 방문 간식 차량 이벤트 ‘스쿨어택’과 함께 올해 디오션이 운영 중인 소통형 콘텐츠다.도심과 학교 주변 등 일상 속 공간에 무료 이용권이 부착된 스티커를 숨겨두고 SNS를 통해 위치 힌트를 제공하며, 고객이 직접 티켓을 찾는 과정에서 디오션과 자연스럽게 소통할 수 있도록 기획됐다.디오션은 이 같은 소통형 콘텐츠를 통해 고객 접점을 확대하고 있다.실외 시설은 다양한 대표 어트랙션을 중심으로 본격 가동된다.1.5t의 물을 한 번에 쏘아 올리는 대형 워터캐논 ‘캐논볼’, 72도 급경사로 낙하하는 ‘다이렉트 슬라이드’를 비롯해 파도풀, 유수풀, 키즈풀 등 전 연령층이 즐길 수 있는 물놀이 시설이 운영에 들어간다.특히 올여름에는 풀장을 이국적인 에메랄드빛으로 새단장해 해외 휴양지 같은 분위기를 연출했다.짜릿한 스릴과 여유로운 휴식을 한곳에서 즐길 수 있어 젊은 층은 물론 가족 단위 방문객에게도 안성맞춤이다.디오션리조트 관계자는 “고객이 체감할 수 있는 혜택과 즐길 거리를 강화하는 데 초점을 맞추고 있다”며 “안전과 청결을 최우선으로 관리해 방문객들이 안심하고 즐길 수 있는 워터파크 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.여수 최종필 기자